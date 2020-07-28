Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575053933.html
Дегтярев опроверг утверждения об избиении его охраной активиста
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв опроверг утверждения о нападении его охранника на активиста и призвал не поддаваться на провокации. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:51
открытая россия
михаил дегтярев
хабаровский край
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_0:0:1544:870_1400x0_80_0_0_15edf2e2459d2cbfee372240eb7123d5.jpg
https://ria.ru/20200728/1575018941.html
1
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_0:0:1544:870_1400x0_80_0_0_15edf2e2459d2cbfee372240eb7123d5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_12:0:1452:1080_1400x0_80_0_0_5e0346105f2dcecd8f254b616987a9d5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574930211_192:0:1272:1080_1400x0_80_0_0_906dcf85ec9da7cffd4eb29fdbe4f7e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
открытая россия, михаил дегтярев, хабаровский край, безопасность, происшествия

Дегтярев опроверг утверждения об избиении его охраной активиста

15:51 28.07.2020
870
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 28 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв опроверг утверждения о нападении его охранника на активиста и призвал не поддаваться на провокации.
"Ощущение, что вся профессиональная оппозиция страны работает на то, чтобы врио (главы) края и люди не услышали друг друга. Поэтому граждане, не поддавайтесь на провокации", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Сотрудник "Открытой России" сообщил, что его якобы избил сотрудник охраны Дегтярева. "При этом жертва утверждает, что лицо нападавшего было полностью скрыто. Несмотря на это, агрессор был опознан…. У меня нет личной охраны, есть служба безопасности администрации, которая по закону приставляется к ВДЛ (высшему должностному лицу - ред.). Эти сотрудники здесь работали еще до меня", - добавил Дегтярев.
По его словам, это второй громкий случай с нападением на оппозиционера без единого обращения в полицию.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Вчера, 07:17
Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях
2050019
Обсудить 1
Открытая РоссияМихаил ДегтяревХабаровский крайБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Демонстранты в центре Бейрута
Премьер Ливана прокомментировал вердикт трибунала в Гааге по делу Харири
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке
Певица Ольга Бузова
Использование песен Бузовой в петербургской сауне признали незаконным
Исправительная колония №15 в Ангарске
В новгородской колонии перехватили две партии телефонов
Заседание бюро высшего совета Единой России
В России продолжат борьбу с терроризмом, заявил Медведев
Врио главы Чувашии Олег Николаев
В Чувашии перешли ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу
Иван Сафронов
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Фургаломобиль
В Хабаровске водителя "фургаломобиля" арестовали на восемь суток
Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики
Глава Луганской области выступил против местных выборов в Донбассе
Президент Украины Леонид Данилович Кучма
Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Истребитель Су-27СМ
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Суд оштрафовал автора фейка о взрыве Золотого моста во Владивостоке
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Суд отменил приговор полицейским по делу "петрозаводского маньяка"
Фрукты и овощи на рынке
Названа серьезная опасность арбуза
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Врач рассказала, кому опасно есть дыню
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния