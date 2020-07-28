Дегтярев опроверг утверждения об избиении его охраной активиста

ХАБАРОВСК, 28 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв опроверг утверждения о нападении его охранника на активиста и призвал не поддаваться на провокации.
"Ощущение, что вся профессиональная оппозиция страны работает на то, чтобы врио (главы) края и люди не услышали друг друга. Поэтому граждане, не поддавайтесь на провокации", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Сотрудник "Открытой России" сообщил, что его якобы избил сотрудник охраны Дегтярева. "При этом жертва утверждает, что лицо нападавшего было полностью скрыто. Несмотря на это, агрессор был опознан…. У меня нет личной охраны, есть служба безопасности администрации, которая по закону приставляется к ВДЛ (высшему должностному лицу - ред.). Эти сотрудники здесь работали еще до меня", - добавил Дегтярев.
По его словам, это второй громкий случай с нападением на оппозиционера без единого обращения в полицию.