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Премьер Ливана прокомментировал вердикт трибунала в Гааге по делу Харири
Окончательный вердикт специального трибунала в Гааге по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири может быть использован некоторыми силами как... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:51
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гаага, сирия, хезболла, оон, бейрут, ливан, в мире

Премьер Ливана прокомментировал вердикт трибунала в Гааге по делу Харири

15:50 28.07.2020 (обновлено: 15:51 28.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДемонстранты в центре Бейрута
Демонстранты в центре Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Демонстранты в центре Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости. Окончательный вердикт специального трибунала в Гааге по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири может быть использован некоторыми силами как предлог для разжигания междоусобицы в Ливане, заявил во вторник премьер-министр Ливана Хассан Дияб на собрании Высшего совета по безопасности страны.
Окончательный вердикт спецтребунала по делу об убийстве Харири, который погиб в результате теракта в Бейруте 14 февраля 2005 года, должен быть объявлен 7 августа.
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"Мы должны быть готовы реагировать на окончательный вердикт по делу об убийстве Рафика Харири, который будет вынесен 7 августа. По имеющимся у нас данным, имеется прямая связь высокопоставленных ответственных лиц с этим делом. Это обстоятельство может спровоцировать попытку поймать рыбу в мутной воде некоторыми. Препятствие разжиганию междоусобицы является первостепенной задачей. Не должно быть никаких послаблений в борьбе с междоусобными проектами", - сказал Дияб.
Специальный трибунал в Гааге был учрежден в 2007 году по решению Совета Безопасности ООН. Работа трибунала в Ливане оценивается неоднозначно. Сын убитого премьера, бывший глава правительства Саад Харири во вторник заявил, что 7 августа для сторонников его суннитской партии "Мусотакбаль" будет днем "справедливости во имя Ливана", когда объявят имена преступников. С другой стороны ряд ливанских политиков считают расследование по убийству Харири-старшего политизированным и направленным против шиитского движения "Хезболлах". Ранее основным фигурантом в деле был член шиитского движения - Амин Бадреддин, который погиб в ходе боевых действий в Сирии.
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ГаагаСирияХезболлаООНБейрутЛиванВ мире
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