Премьер Ливана прокомментировал вердикт трибунала в Гааге по делу Харири

"Мы должны быть готовы реагировать на окончательный вердикт по делу об убийстве Рафика Харири, который будет вынесен 7 августа. По имеющимся у нас данным, имеется прямая связь высокопоставленных ответственных лиц с этим делом. Это обстоятельство может спровоцировать попытку поймать рыбу в мутной воде некоторыми. Препятствие разжиганию междоусобицы является первостепенной задачей. Не должно быть никаких послаблений в борьбе с междоусобными проектами", - сказал Дияб.