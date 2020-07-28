https://ria.ru/20200728/1575053791.html
Против "простившего" попытку изнасилования следователя возбудили дело
Уголовное дело возбудили против уже бывшего следователя из Нижнего Новгорода: шесть лет назад он отказался начинать расследование против мужчины, которого уже в РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:49
2020-07-28T15:49
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл — РИА Новости.
Уголовное дело возбудили против уже бывшего следователя из Нижнего Новгорода
: шесть лет назад он отказался начинать расследование против мужчины, которого уже в этом году задержали за убийство.
Как сообщает во вторник региональное управление СК
РФ, еще в 2014 году следователь отказался возбуждать на жителя Нижнего Новгорода уголовное дело о попытке изнасилования. Спустя шесть лет, в июле 2020-го, именно этот мужчина был задержан по подозрению в убийстве девушки в Автозаводском районе. Ее тело со связанными руками выловили из пруда.
"Двадцать четвертого июля 2020 года незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту покушения на изнасилование, совершенного в 2013 году, отменено. В тот же день следователь, вынесший незаконное процессуальное решение, из органов Следственного комитета уволен", - говорится в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", которая предполагает до десяти лет лишения свободы.
В ходе расследования предстоит оценить и другие решения бывшего следователя – на случай, если что-то подобное уже происходило не раз.
По данным следствия, девушка была любовницей своего предполагаемого убийцы, ей был 21 год, ему сейчас 43. Убийство, как полагает Следственный комитет, случилось во время ссоры.
При этом именно подозреваемый спустя два дня сообщил полиции, что нашел в водоеме "тело неизвестной". Мужчина уже сознался в убийстве.