Против "простившего" попытку изнасилования следователя возбудили дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбудили против уже бывшего следователя из Уголовное дело возбудили против уже бывшего следователя из Нижнего Новгорода : шесть лет назад он отказался начинать расследование против мужчины, которого уже в этом году задержали за убийство.

Как сообщает во вторник региональное управление СК РФ, еще в 2014 году следователь отказался возбуждать на жителя Нижнего Новгорода уголовное дело о попытке изнасилования. Спустя шесть лет, в июле 2020-го, именно этот мужчина был задержан по подозрению в убийстве девушки в Автозаводском районе. Ее тело со связанными руками выловили из пруда.

"Двадцать четвертого июля 2020 года незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту покушения на изнасилование, совершенного в 2013 году, отменено. В тот же день следователь, вынесший незаконное процессуальное решение, из органов Следственного комитета уволен", - говорится в релизе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", которая предполагает до десяти лет лишения свободы.

В ходе расследования предстоит оценить и другие решения бывшего следователя – на случай, если что-то подобное уже происходило не раз.

По данным следствия, девушка была любовницей своего предполагаемого убийцы, ей был 21 год, ему сейчас 43. Убийство, как полагает Следственный комитет, случилось во время ссоры.