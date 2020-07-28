Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Курс евро обновил максимум против рубля с апреля, поднявшись выше 85 рублей на фоне ослабления аппетита к риску.

На закрытии вчерашних торгов цена Urals упала на 0,38 доллара. При этом сегодня утром октябрьские фьючерсы Brent дорожали на 0,27%, до 44,02 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,18%, до 43,49 доллара.