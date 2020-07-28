Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Курс евро обновил максимум против рубля с апреля, поднявшись выше 85 рублей на фоне ослабления аппетита к риску.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:52 мск рос на 90 копеек, до 72,47 рубля, курс евро — на 94 копейки, до 85,01 рубля, следует из данных Московской биржи.
На снижение курса рубля повлияли сообщения о введении карантина в Китае, Ливане и Вьетнаме из-за роста случаев заражения COVID-19. Кроме того, упала в цене российская нефть марки Urals.
Она с конца апреля торговалась выше Brent, а теперь в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской смеси на 0,13 доллара за баррель.
На закрытии вчерашних торгов цена Urals упала на 0,38 доллара. При этом сегодня утром октябрьские фьючерсы Brent дорожали на 0,27%, до 44,02 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,18%, до 43,49 доллара.
Как сообщили РИА Новости в международном агентстве Argus, на стоимость Urals повлияли сообщения о росте ее отгрузок в августе более чем на 40% из-за увеличения добычи нефти в России в рамках нового этапа договоренностей стран ОПЕК+. Также, по мнению экспертов, сказался невысокий спрос на российскую нефтяную смесь на северо-западе ЕС и в Китае в связи с большими запасами сырья в хранилищах, а также сильными наводнениями на юге страны.