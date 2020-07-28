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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля
Курс евро обновил максимум против рубля с апреля, поднявшись выше 85 рублей на фоне ослабления аппетита к риску. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:18
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская биржа, динамика курсов валют, экономика

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

15:53 28.07.2020 (обновлено: 16:18 28.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Курс евро обновил максимум против рубля с апреля, поднявшись выше 85 рублей на фоне ослабления аппетита к риску.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:52 мск рос на 90 копеек, до 72,47 рубля, курс евро — на 94 копейки, до 85,01 рубля, следует из данных Московской биржи.
Знак евро на табло курса валют
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На снижение курса рубля повлияли сообщения о введении карантина в Китае, Ливане и Вьетнаме из-за роста случаев заражения COVID-19. Кроме того, упала в цене российская нефть марки Urals.
Она с конца апреля торговалась выше Brent, а теперь в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской смеси на 0,13 доллара за баррель.
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На закрытии вчерашних торгов цена Urals упала на 0,38 доллара. При этом сегодня утром октябрьские фьючерсы Brent дорожали на 0,27%, до 44,02 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,18%, до 43,49 доллара.
Как сообщили РИА Новости в международном агентстве Argus, на стоимость Urals повлияли сообщения о росте ее отгрузок в августе более чем на 40% из-за увеличения добычи нефти в России в рамках нового этапа договоренностей стран ОПЕК+. Также, по мнению экспертов, сказался невысокий спрос на российскую нефтяную смесь на северо-западе ЕС и в Китае в связи с большими запасами сырья в хранилищах, а также сильными наводнениями на юге страны.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаДинамика курсов валютЭкономика
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