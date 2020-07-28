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Минздрав Омской области объяснил очереди из скорых у больниц
Минздрав Омской области объяснил появление очередей из машин скорой помощи у больниц в Омске: это связано с тем, что компьютерную томографию легких, процедуру... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:59
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353
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Минздрав Омской области объяснил очереди из скорых у больниц

15:40 28.07.2020 (обновлено: 17:59 28.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи. Архивное фото
ОМСК, 28 июл — РИА Новости. Минздрав Омской области объяснил появление очередей из машин скорой помощи у больниц в Омске: это связано с тем, что компьютерную томографию легких, процедуру небыструю, делают в четырех учреждениях города и иногда около них скапливаются машины, сообщается в официальном паблике министерства во "ВКонтакте".
Ранее в соцсети "ВКонтакте" и телеграм-канале издания Baza появились видеозаписи, на которых видны очереди из машин скорой помощи в Омске у филиалов больниц имени Кабанова на проспекте Комарова, 20, клинического онкодиспансера и Медико-санитарной части (МСЧ) № 4.
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"В четырех учреждениях работают аппараты компьютерной томографии для выявления очагов ковидной пневмонии у пациентов с признаками ОРВИ. Все (четыре) учреждения работают с повышенной нагрузкой, чтобы максимально сократить срок ожидания пациентов и бригад скорой помощи. Периодически возникают ситуации, когда скапливается какое-то количество машин, и в социальных сетях омичи делятся кадрами, на которых можно наблюдать очереди из экипажей скорой медицинской помощи, но таких случаев в последнее время стало значительно меньше", — сообщает министерство.
Там добавили, что сейчас компьютерную томографию легких делают в МСЧ № 4, онкологическом диспансере, поликлинике № 2 больницы № 1 имени Кабанова на проспекте Комарова, 20, а также в Клиническом диагностическом центре.
Проведение компьютерной томографии требует времени, после каждого пациента аппарат нужно обработать, выдача результата тоже занимает время, подчеркивают в Минздраве региона.
"Также иногда необходимо устраивать технологические перерывы, чтобы провести диагностику аппаратов во избежание крупных поломок", — пояснили в пресс-службе.
По данным оперативного штаба на 28 июля, в Омской области с начала пандемии зарегистрировано 6413 случаев коронавирусной инфекции. Количество тех, кто проходит лечение от COVID-19, составляет 2552. За сутки выявлено 115 новых случаев инфицирования COVID-19, из них 70 человек болеют без симптомов. Выздоровел 61 пациент, умерли за весь период пандемии после заражения коронавирусом 64 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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