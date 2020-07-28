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Незаконную свалку ликвидировали в подмосковном Подольске
Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с Госадмтехнадзором ликвидировали незаконную свалку на территории СНТ... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:39
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РИА Новости
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новости - экология, московская область (подмосковье)

Незаконную свалку ликвидировали в подмосковном Подольске

15:39 28.07.2020
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© РИА Новости / Элеонора ЧернаяСтроительный мусор
Строительный мусор
© РИА Новости / Элеонора Черная
Строительный мусор
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с Госадмтехнадзором ликвидировали незаконную свалку на территории СНТ "Коллективный сад №3" в Подольском городском округе Подмосковья.
Ранее инспекторы Минэкологии вместе с сотрудниками ГАТН проверили поступившую информацию от администрации городского округа Подольск и установили, что вблизи СНТ расположены очаговые навалы строительных отходов.
"На сегодняшний день силами подрядной организации свалка ликвидирована, подъезды к земельному участку заблокированы, чтобы не допустить нового завоза отходов", - говорится в сообщении пресс-службы.
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