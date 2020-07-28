В Минздраве оценили данные о влиянии диабета на течение COVID-19

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Тяжелые осложнения коронавирусной инфекции у больных сахарным диабетом наблюдаются значительно чаще, поэтому им, как правило, необходима госпитализация, заявил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Он отметил, что диабет входит в число болезней сосудов, а их наличие повышает риск летального исхода при тяжелом течении коронавируса.
Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 16 миллионов больных COVID-19, как минимум 646 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.