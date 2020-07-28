https://ria.ru/20200728/1575052894.html
Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке свиного гриппа в Москве
Утверждение, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп, не соответствует действительности, ситуация по гриппу и ОРВИ спокойная,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:34
2020-07-28T15:34
россия
орви
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, орви, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Утверждение, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп, не соответствует действительности, ситуация по гриппу и ОРВИ спокойная, сообщает управление Роспотребнадзора по столице.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора
по Москве Нонну Фомкину о том, что у каждого второго москвича с ОРВИ якобы выявлен вирус Н1N1, который также называют свиным гриппом.
"В статье ссылаются на информацию начальника отдела эпидемиологического надзора управления - Фомкиной Ноны Николаевны, которая в настоящее время в управлении не работает. Утверждение, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп, является ложным и не соответствующим действительности. На данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует сезону года", - говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что показатели заболеваемости ОРВИ на текущей неделе 2020 года ниже показателя на аналогичной неделе 2019 года на 38% и ниже эпидпорога по совокупному населению на 42%.
"По данным лабораторного мониторинга, проводимого ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", в городе с начала текущего сезона ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа, в том числе вызванного вирусом гриппа А/H1N1/ (свиного гриппа), не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.