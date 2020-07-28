Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке свиного гриппа в Москве

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Утверждение, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп, не соответствует действительности, ситуация по гриппу и ОРВИ спокойная, сообщает управление Роспотребнадзора по столице.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Нонну Фомкину о том, что у каждого второго москвича с ОРВИ якобы выявлен вирус Н1N1, который также называют свиным гриппом.

"В статье ссылаются на информацию начальника отдела эпидемиологического надзора управления - Фомкиной Ноны Николаевны, которая в настоящее время в управлении не работает. Утверждение, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп, является ложным и не соответствующим действительности. На данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует сезону года", - говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что показатели заболеваемости ОРВИ на текущей неделе 2020 года ниже показателя на аналогичной неделе 2019 года на 38% и ниже эпидпорога по совокупному населению на 42%.

"По данным лабораторного мониторинга, проводимого ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", в городе с начала текущего сезона ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа, в том числе вызванного вирусом гриппа А/H1N1/ (свиного гриппа), не зарегистрировано", - говорится в сообщении.