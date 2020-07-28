Суд оштрафовал автора фейка о взрыве Золотого моста во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Жителя Приморья, распространившего в интернете фейк о взрыве Золотого моста во Владивостоке, оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.
По информации надзорного ведомства, в одном из популярных аккаунтов социальной сети Instagram разместили информацию, "подкрепленную" фотографиями вантового моста через бухту Золотой Рог, которая была подписана: "Срочно! Только что во Владивостоке прогремело сразу несколько взрывов".
Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку и установила, что ложную информацию о взрыве Золотого моста разместил администратор аккаунта, житель города Арсеньева.
"В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении... ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По итогам его судебного рассмотрения ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сообщает надзорное ведомство.