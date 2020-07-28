Суд оштрафовал автора фейка о взрыве Золотого моста во Владивостоке

Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Жителя Приморья, распространившего в интернете фейк о взрыве Золотого моста во Жителя Приморья, распространившего в интернете фейк о взрыве Золотого моста во Владивостоке , оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.

По информации надзорного ведомства, в одном из популярных аккаунтов социальной сети Instagram разместили информацию, "подкрепленную" фотографиями вантового моста через бухту Золотой Рог, которая была подписана: "Срочно! Только что во Владивостоке прогремело сразу несколько взрывов".

Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку и установила, что ложную информацию о взрыве Золотого моста разместил администратор аккаунта, житель города Арсеньева.