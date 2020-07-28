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Порядка 17 объектов в Подмосковье войдут в новую программу газификации
Порядка 17 новых объектов Московской области войдут в измененную программу газификации до 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:32
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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московская область (подмосковье), общество

Порядка 17 объектов в Подмосковье войдут в новую программу газификации

15:32 28.07.2020
53
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания.
Труба газопровода на фасаде здания.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Порядка 17 новых объектов Московской области войдут в измененную программу газификации до 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
Проект постановления правительства Московской области "О внесении изменений в Программу Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 год" рассмотрят на ближайшем заседании Правительства региона.
"Программа пересматривается каждый год, за счет экономии средств возможность получить газ уже в ближайшее время получают новые объекты. В сложившейся эпидемиологической ситуации, газификация Подмосковья по губернаторской программе продолжается с соблюдением запланированных сроков. До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию 50 объектов газификации, это позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья", - приводятся слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.
По его словам до 2025 года планируют включить следующие объекты: деревни Алексеевка, Свистягино, Мельниково, Клово, Савеловка, Могутово, Скородумки, Головино, Новопареево, Афанасово, Большие Петрищи, Костыши, и деревня Аксеново – в целях реализации компенсационных мер, предусматриваемых правительством Московской области для жителей, проживающих в населенных пунктах, прилегающих к территориям размещения комплексов по переработке отходов и заводов по термической обработке отходов.
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