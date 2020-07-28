Порядка 17 объектов в Подмосковье войдут в новую программу газификации

"Программа пересматривается каждый год, за счет экономии средств возможность получить газ уже в ближайшее время получают новые объекты. В сложившейся эпидемиологической ситуации, газификация Подмосковья по губернаторской программе продолжается с соблюдением запланированных сроков. До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию 50 объектов газификации, это позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья", - приводятся слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.