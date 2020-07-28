В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей

По данным министерства, среди указанных организаций также 75 лагерей труда и отдыха, 122 детских профильных лагеря и детских лагерей различной тематической направленности.

"По состоянию на 21 июля 2020 года, на отдыхе и оздоровлении находятся 242 856 детей", - также говорится в письме.