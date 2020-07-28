В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания, по данным на 21 июля, началась в 44 российских регионах, в общей сложности работают более 3 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей, говорится в ответе замглавы Минпросвещения РФ Дениса Грибова на запрос депутата Госдумы от "Единой России" Натальи Костенко.
Ранее Костенко, которая представляет в ГД Краснодарский край, направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложения по спасению детских лагерей от банкротства. В частности, депутат предлагала предоставить детским оздоровительным учреждениям льготные кредиты и разрешить детским санаториям не возвращать авансы по государственным закупкам.
"По состоянию на 21 июля 2020 года, в 44 субъектах Российской Федерации проходит летняя оздоровительная кампания, в которых функционируют 3 084 организации отдыха детей и их оздоровления, и том числе: 607 стационарных загородных оздоровительных лагерей; 2280 лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)", - говорится в ответе за подписью замминистра Грибова.
По данным министерства, среди указанных организаций также 75 лагерей труда и отдыха, 122 детских профильных лагеря и детских лагерей различной тематической направленности.
"По состоянию на 21 июля 2020 года, на отдыхе и оздоровлении находятся 242 856 детей", - также говорится в письме.