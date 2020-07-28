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МТС первой в России получила лицензию на 5G
МТС первой в России получила лицензию на предоставление услуг мобильной связи стандарта 5G в 83 субъектах страны. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:41
5g
технологии
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
5g, технологии

МТС первой в России получила лицензию на 5G

15:32 28.07.2020 (обновлено: 15:41 28.07.2020)
9023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. МТС первой в России получила лицензию на предоставление услуг мобильной связи стандарта 5G в 83 субъектах страны.
Президент компании Алексей Корня назвал это событие историческим моментом для отрасли.
Первыми пользователями технологии станут корпоративные клиенты и крупные производственные предприятия. По его словам, сейчас сети 5G будут применять преимущественно в проектах по автоматизации внутренних бизнес-процессов.
В перспективе стандарт 5G позволит компаниям эффективнее использовать искусственный интеллект, интернет вещей, технологии дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием.
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Скоростной интернет

Член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц заявил РИА Новости, что Развитие связи 5G позволит предоставить россиянам в будущем большие скорости передачи данных и новые возможности.
"Например, VR с дополненной реальностью на таких скоростях качественно нового уровня, вся медиа-индустрия, качество 4K на лету", - сказал он.
Лифшиц отметил, что скорость и качество интернета имеет огромное значение, уже никто не хочет вспоминать модемы, которые загружали по 5 мегабайт за десять минут.
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Сроки покрытия сети

Согласно национальной программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие 5G в десяти городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году.
В России, по данным Росстата, на 1 января 2020 года насчитывалось 15 городов с населением более миллиона человек: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.
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5GТехнологии
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