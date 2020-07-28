МТС первой в России получила лицензию на 5G

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. МТС первой в России получила лицензию на предоставление услуг мобильной связи стандарта 5G в 83 субъектах страны.

Президент компании Алексей Корня назвал это событие историческим моментом для отрасли.

Первыми пользователями технологии станут корпоративные клиенты и крупные производственные предприятия. По его словам, сейчас сети 5G будут применять преимущественно в проектах по автоматизации внутренних бизнес-процессов.

В перспективе стандарт 5G позволит компаниям эффективнее использовать искусственный интеллект, интернет вещей, технологии дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием.

Скоростной интернет

Член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц заявил РИА Новости, что Развитие связи 5G позволит предоставить россиянам в будущем большие скорости передачи данных и новые возможности.

"Например, VR с дополненной реальностью на таких скоростях качественно нового уровня, вся медиа-индустрия, качество 4K на лету", - сказал он.

Лифшиц отметил, что скорость и качество интернета имеет огромное значение, уже никто не хочет вспоминать модемы, которые загружали по 5 мегабайт за десять минут.

Сроки покрытия сети