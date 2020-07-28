МТС первой в России получила лицензию на 5G

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. МТС первой в России получила лицензию на предоставление услуг мобильной связи стандарта 5G в 83 субъектах страны.
Президент компании Алексей Корня назвал это событие историческим моментом для отрасли.
Первыми пользователями технологии станут корпоративные клиенты и крупные производственные предприятия. По его словам, сейчас сети 5G будут применять преимущественно в проектах по автоматизации внутренних бизнес-процессов.
В перспективе стандарт 5G позволит компаниям эффективнее использовать искусственный интеллект, интернет вещей, технологии дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием.
Скоростной интернет
Член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц заявил РИА Новости, что Развитие связи 5G позволит предоставить россиянам в будущем большие скорости передачи данных и новые возможности.
"Например, VR с дополненной реальностью на таких скоростях качественно нового уровня, вся медиа-индустрия, качество 4K на лету", - сказал он.
Лифшиц отметил, что скорость и качество интернета имеет огромное значение, уже никто не хочет вспоминать модемы, которые загружали по 5 мегабайт за десять минут.
Сроки покрытия сети
Согласно национальной программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие 5G в десяти городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году.
В России, по данным Росстата, на 1 января 2020 года насчитывалось 15 городов с населением более миллиона человек: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.