Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575052438.html
В Ираке предотвратили попытку террористов проникнуть в страну
Иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" предотвратило попытку членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* проникнуть на территорию РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:30
аль-хашд аш-шааби
война в сирии
исламское государство
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150697/39/1506973925_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_12fc2e4289a990d0d1cbd778f7a356dd.jpg
https://ria.ru/20200609/1572704802.html
https://ria.ru/20200726/1574940120.html
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150697/39/1506973925_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_12fc2e4289a990d0d1cbd778f7a356dd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150697/39/1506973925_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_96229d3731e42993e1cc9f75de858ac4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150697/39/1506973925_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_b64cf57cb42ffdbd556d1ac923b48f60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аль-хашд аш-шааби, война в сирии, исламское государство, сирия, в мире

В Ираке предотвратили попытку террористов проникнуть в страну

15:30 28.07.2020
159
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкДеревня Башиир в иракской провинции Киркук
Деревня Башиир в иракской провинции Киркук
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
КАИР, 28 июл - РИА Новости. Иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" предотвратило попытку членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* проникнуть на территорию Ирака из Сирии, сообщило во вторник новостное агентство Baghdadtoday со ссылкой на пресс-службу ополчения.
"Силы 17-й бригады народного ополчения предотвратили попытку членов группировки ИГ проникнуть из Сирии на территорию провинции Анбар в районе Акашат", - говорится в заявлении пресс-службы. По ее данным, силы ополчения открыли огонь по автомобилю боевиков, вынудив их отступить к сирийской границе.
Боец спецподразделения в Багдаде
9 июня, 14:42
В Ираке уничтожили штаб-квартиру группировки ИГ*
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата) на территории граничащих с Сирией провинций Анбар и Найнава, а также соседней провинции Салах-эд-Дин.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Боец спецподразделения в Багдаде
26 июля, 14:24
В Ираке силовики нашли схрон с более чем 20 ракетами для "Катюши"
800000
Обсудить 0
Аль-Хашд аш-ШаабиВойна в СирииИсламское государствоСирияВ мире
Рекомендуем
Сотрудница санатория в Сочи
В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса
Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
При столкновении двух электровозов в Петербурге никто не пострадал
Ракета Чанчжэн-5 с зондом Тяньвэнь-1 Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Китайский зонд отправил совместный снимок Земли и Луны
Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо
Турецкая артиллерия обстреляла поселения на севере Алеппо, сообщили СМИ
Автобус
В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Решетников сменил Орешкина на посту председателя совета ЦСР
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
В Ливии при стрельбе погибли два мигранта
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Суд оштрафовал автора фейка о взрыве Золотого моста во Владивостоке
Демонстранты в центре Бейрута
Премьер Ливана прокомментировал вердикт трибунала в Гааге по делу Харири
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке
Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
МТС первой в России получила лицензию на 5G
Подозреваемый в жестоком убийстве жены петербуржец арестован. Кадры из суда
В Петербурге арестовали подозревамого в жестоком убийстве супруги
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху оценил готовность израильской армии
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 430
Грипп
Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке свиного гриппа в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния