Китайский зонд отправил совместный снимок Земли и Луны

Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань. Архивное фото

Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань

© AP Photo / Cai Yang/Xinhua Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань

ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1") отправил общий снимок Земли и Луны с расстояния 1,2 миллиона километров от планеты.

"Тяньвэнь-1" был успешно запущен 23 июля с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань

Снимок, который сделал зонд 27 июля с помощью оптического сенсора, распространён Китайским национальным космическим управлением.

В настоящее время зонд уже преодолел более 1,5 миллиона километров от Земли и вошёл в межпланетную переходную орбиту. Все системы, в том числе контроля, управления и передачи данных аппарата, работают в штатном режиме.

По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.

В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.

Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.