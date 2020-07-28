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Китайский зонд отправил совместный снимок Земли и Луны
Китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1") отправил общий снимок Земли и Луны с расстояния 1,2 миллиона километров от планеты. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:28
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Китайский зонд отправил совместный снимок Земли и Луны

15:28 28.07.2020
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© AP Photo / Cai Yang/XinhuaРакета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Ракета Чанчжэн-5 с зондом Тяньвэнь-1 Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань
© AP Photo / Cai Yang/Xinhua
Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань. Архивное фото
ПЕКИН, 28 июл - РИА Новости. Китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу-1") отправил общий снимок Земли и Луны с расстояния 1,2 миллиона километров от планеты.
"Тяньвэнь-1" был успешно запущен 23 июля с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань.
Марс
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Первая китайская миссия на Марс получила название "Тяньвэнь-1"
Снимок, который сделал зонд 27 июля с помощью оптического сенсора, распространён Китайским национальным космическим управлением.
В настоящее время зонд уже преодолел более 1,5 миллиона километров от Земли и вошёл в межпланетную переходную орбиту. Все системы, в том числе контроля, управления и передачи данных аппарата, работают в штатном режиме.
По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.
В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.
Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
Заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов
23 июля, 16:52
Ученый прокомментировал запуск китайского зонда к Марсу
1620001
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РИА НаукаХайнаньКосмос - РИА НаукаКитай
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