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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575052137.html
СМИ назвали страны, с которыми Россия скоро возобновит авиасообщение
В ближайшее время Россия возобновит авиарейсы в несколько стран, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:50
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
куба
белоруссия
оаэ
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https://ria.ru/20200727/1574989412.html
5
куба
белоруссия
оаэ
мальдивы
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/101620/52/1016205235_0:67:2000:1192_1400x0_80_0_0_b4b155cfecd95390b0252cca3f92d95b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, куба, белоруссия, оаэ, мальдивы

СМИ назвали страны, с которыми Россия скоро возобновит авиасообщение

15:26 28.07.2020 (обновлено: 15:50 28.07.2020)
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© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В ближайшее время Россия возобновит авиарейсы в несколько стран, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на источник.
Ранее СМИ сообщили о планах Москвы разрешить полеты на Мальдивы.
"Я дополню этот список: там есть еще Куба и ОАЭ", — сказал собеседник канала.
Он также отметил интерес россиян к рейсам в Белоруссию.
"Но в связи с информацией от "Белавиа" о том, что она до 7 августа продлевает отмену рейсов в города России, скорее всего, этого не произойдет в ближайшее время", — добавил источник.
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Россия с 27 марта из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Позднее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что авиасообщение начнут восстанавливать в два этапа.
На днях Россия приняла решение возобновить международные рейсы с 1 августа. Пока для россиян будут доступны перелеты в Великобританию, Танзанию и Турцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КубаБелоруссияОАЭМальдивы
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