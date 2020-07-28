СМИ назвали страны, с которыми Россия скоро возобновит авиасообщение

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В ближайшее время Россия возобновит авиарейсы в несколько стран, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на источник.
"Я дополню этот список: там есть еще Куба и ОАЭ", — сказал собеседник канала.
Он также отметил интерес россиян к рейсам в Белоруссию.
"Но в связи с информацией от "Белавиа" о том, что она до 7 августа продлевает отмену рейсов в города России, скорее всего, этого не произойдет в ближайшее время", — добавил источник.
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Россия с 27 марта из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Позднее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что авиасообщение начнут восстанавливать в два этапа.
На днях Россия приняла решение возобновить международные рейсы с 1 августа. Пока для россиян будут доступны перелеты в Великобританию, Танзанию и Турцию.
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