СМИ назвали страны, с которыми Россия скоро возобновит авиасообщение

"Я дополню этот список: там есть еще Куба и ОАЭ", — сказал собеседник канала.

Россия с 27 марта из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.