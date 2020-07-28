https://ria.ru/20200728/1575052058.html
В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса
Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:30
2020-07-28T17:46
туризм
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
всемирная туристская организация
оон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, коронавирус covid-19, новости - туризм, всемирная туристская организация, оон
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация
при ООН
(UNWTO).
Всемирная туристская организация отмечает, что количество туристов в результате введенных из-за коронавируса ограничений и практически полного закрытия стран сократилось на 300 миллионов. В период с января по май в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество туристических поездок за границу по всему миру сократилось на 56%. Число поездок в мае по сравнению с маем 2019 года упало на 98%.
Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили отметил необходимость восстановить международный туризм как можно скорее, так как ситуация в туристическом секторе ставит под угрозу миллионы жизней и доходов людей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Во многих странах мира на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых закрытие магазинов, ресторанов, спортивных клубов, запрет на массовые мероприятия, остановка туризма ввиду ограничения на передвижение. Сейчас начался процесс постепенного смягчения карантинных мер, однако от так называемого "локдауна" экономика пострадала очень сильно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.