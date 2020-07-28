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Росприроднадзор ожидает от "Норникеля" оценку ущерба от ЧП на ТЭЦ-3
"Норникель" до сих пор не представил в Росприроднадзор свой расчет ущерба окружающей среде от разлива дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске, сообщила РИА... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:22
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
норильск
происшествия
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), норильск, происшествия

Росприроднадзор ожидает от "Норникеля" оценку ущерба от ЧП на ТЭЦ-3

15:22 28.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Норникель" до сих пор не представил в Росприроднадзор свой расчет ущерба окружающей среде от разлива дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске, сообщила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова, отметив, что надеется услышать от компании ее цифру на совещании в четверг.
"Назовите эту сумму, которую вы считаете. Давайте сейчас они объявят. Вот в четверг они будут у нас (в Минприроды - ред.) на совещании. Может быть, тогда объявят, я не знаю", - сказала Радионова.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)НорильскПроисшествия
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