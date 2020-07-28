https://ria.ru/20200728/1575051869.html
Росприроднадзор ожидает от "Норникеля" оценку ущерба от ЧП на ТЭЦ-3
"Норникель" до сих пор не представил в Росприроднадзор свой расчет ущерба окружающей среде от разлива дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске, сообщила РИА... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:22
2020-07-28T15:22
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
норильск
происшествия
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норильск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), норильск, происшествия