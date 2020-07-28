Турецкая артиллерия обстреляла поселения на севере Алеппо, сообщили СМИ

"Шесть граждан погибли, включая женщин и детей. Еще шестеро детей получили ранения в результате обстрела турецкой армией позиций формирований "Сирийских демократических сил", работающих под началом американских оккупантов", - пишет газета.
Северные районы сирийской провинции Алеппо в окрестностях города Манбидж находятся под контролем арабо-курдских вооруженных формирований СДС. Турецкая армия и воюющие на ее стороне радикальные вооруженные бандформирования удерживают под своим контролем район Эль-Баб к западу от Манбиджа и пограничную с Турцией территорию севернее города.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.