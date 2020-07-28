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Турецкая артиллерия обстреляла поселения на севере Алеппо, сообщили СМИ
Артиллерия турецкой армии открыла огонь по поселениям в районе Манбиджа на севере сирийской провинции Алеппо, шесть мирных жителей погибли, пишет сирийская... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:21
сирийские демократические силы
эль-баб
исламское государство
сирия
алеппо
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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60
сирийские демократические силы, эль-баб, исламское государство, сирия, алеппо, в мире

Турецкая артиллерия обстреляла поселения на севере Алеппо, сообщили СМИ

15:21 28.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо
Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости. Артиллерия турецкой армии открыла огонь по поселениям в районе Манбиджа на севере сирийской провинции Алеппо, шесть мирных жителей погибли, пишет сирийская газета "Аль-Ватан".
"Шесть граждан погибли, включая женщин и детей. Еще шестеро детей получили ранения в результате обстрела турецкой армией позиций формирований "Сирийских демократических сил", работающих под началом американских оккупантов", - пишет газета.
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Северные районы сирийской провинции Алеппо в окрестностях города Манбидж находятся под контролем арабо-курдских вооруженных формирований СДС. Турецкая армия и воюющие на ее стороне радикальные вооруженные бандформирования удерживают под своим контролем район Эль-Баб к западу от Манбиджа и пограничную с Турцией территорию севернее города.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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