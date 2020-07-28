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С экс-главы РАО и других фигурантов хотят взыскать 762 миллиона рублей
Прокурор просит взыскать более 762 миллионов рублей с бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова и других фигурантов дела о... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:18
сергей федотов
российское авторское общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574499336_0:78:3007:1769_1400x0_80_0_0_83f20f7e4c0ecb0c8c95fe6731081a35.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей федотов, российское авторское общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

С экс-главы РАО и других фигурантов хотят взыскать 762 миллиона рублей

15:18 28.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прокурор просит взыскать более 762 миллионов рублей с бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова и других фигурантов дела о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Гражданский иск Российского авторского общества прошу удовлетворить", - заявил гособвинитель.
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Вчера, 15:05
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По требованию РАО, Федотов должен будет погасить 72% от этой суммы, его мать - 20%, остальное поделят между другими подсудимыми. Как пояснил представитель РАО, такое разделение обусловлено различными ролями в хищениях. По его словам, с каждым ведется работа о погашении ущерба: им помогают продавать имущество и заключать мировые соглашения. Сам Федотов ранее заявлял, что готов пустить на погашение ущерба недвижимость в Шотландии и дом на Николиной горе за 150 миллионов рублей.
Фигурантами дела являются его мать Вера Федотова, бывшая подчиненная Анжела Агейкина и экс-гендиректор ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании", которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Федотов находится под арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Все они ранее полностью признали вину. Их дело рассматривается в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.
Согласно обвинительному заключению, Федотов в 2011 году создал и возглавил организованную преступную группу. Ее участники подыскивали авторов, которые за небольшое вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Контора, которая должна была осуществлять мониторинг для РАО, предоставляла ложные данные о многократном воспроизведении этих произведений на радио, телевидении и в общественных местах. После этого деньги под видом авторских отчислений переводились в адрес подконтрольных лиц и похищались.
Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщало следствие, силами МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, а нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей. В декабре 2017 года Рязанский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Федотова. Кроме того, РАО взыскало с него в порядке гражданского судопроизводства ущерб в размере 242 миллионов рублей.
Генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, в Таганском суде Москвы. 28 июня 2016
17 июля, 16:11
Экс-глава РАО признал в суде вину в хищении 762 миллионов рублей
1121011
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Сергей ФедотовРоссийское авторское обществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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