С экс-главы РАО и других фигурантов хотят взыскать 762 миллиона рублей

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прокурор просит взыскать более 762 миллионов рублей с бывшего главы Прокурор просит взыскать более 762 миллионов рублей с бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова и других фигурантов дела о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы

"Гражданский иск Российского авторского общества прошу удовлетворить", - заявил гособвинитель.

По требованию РАО, Федотов должен будет погасить 72% от этой суммы, его мать - 20%, остальное поделят между другими подсудимыми. Как пояснил представитель РАО, такое разделение обусловлено различными ролями в хищениях. По его словам, с каждым ведется работа о погашении ущерба: им помогают продавать имущество и заключать мировые соглашения. Сам Федотов ранее заявлял, что готов пустить на погашение ущерба недвижимость в Шотландии и дом на Николиной горе за 150 миллионов рублей.

Фигурантами дела являются его мать Вера Федотова, бывшая подчиненная Анжела Агейкина и экс-гендиректор ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании", которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Федотов находится под арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Все они ранее полностью признали вину. Их дело рассматривается в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.

Согласно обвинительному заключению, Федотов в 2011 году создал и возглавил организованную преступную группу. Ее участники подыскивали авторов, которые за небольшое вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Контора, которая должна была осуществлять мониторинг для РАО, предоставляла ложные данные о многократном воспроизведении этих произведений на радио, телевидении и в общественных местах. После этого деньги под видом авторских отчислений переводились в адрес подконтрольных лиц и похищались.