В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 430

БАКУ, 28 июл - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Азербайджане достигло 30 858, за сутки инфекция выявлена еще у 412 человек, всего в стране умерли 430 человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 412 случаев заражения коронавирусом, 631 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 30 858 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 23 873 человека вылечились, 430 человек скончались, 6555 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 698 815 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.