В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 430

"В Азербайджане выявлены еще 412 случаев заражения коронавирусом, 631 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 30 858 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 23 873 человека вылечились, 430 человек скончались, 6555 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.