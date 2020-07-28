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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 430
Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Азербайджане достигло 30 858, за сутки инфекция выявлена еще у 412 человек, всего в стране умерли 430... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 430

15:17 28.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 28 июл - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Азербайджане достигло 30 858, за сутки инфекция выявлена еще у 412 человек, всего в стране умерли 430 человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 412 случаев заражения коронавирусом, 631 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 30 858 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 23 873 человека вылечились, 430 человек скончались, 6555 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 698 815 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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