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В Ливии при стрельбе погибли два мигранта
Два мигранта из Судана, задержанные в море и доставленные на берег ливийского города Хомс, погибли, пять получили ранения в результате стрельбы со стороны... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:14
халифа хафтар
исламское государство
судан
ливия
в мире
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353
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халифа хафтар, исламское государство, судан, ливия, в мире

В Ливии при стрельбе погибли два мигранта

15:14 28.07.2020
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© AP Photo / Olmo CalvoЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
© AP Photo / Olmo Calvo
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Два мигранта из Судана, задержанные в море и доставленные на берег ливийского города Хомс, погибли, пять получили ранения в результате стрельбы со стороны представителей местных властей, сообщает Международная организация по миграции (МОМ).
"Сотрудники Международной организации по миграции (МОМ) в Хомсе сообщили, что местные власти открыли стрельбу, когда мигранты попытались покинуть место высадки", - говорится в сообщении организации.
Как говорится в заявлении МОМ, организация "считает Ливию небезопасным портом и вновь призывает ЕС и международное сообщество принять незамедлительные действия, чтобы остановить возвращение уязвимых групп населения в Ливию".
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Халифа ХафтарИсламское государствоСуданЛивияВ мире
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