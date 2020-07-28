https://ria.ru/20200728/1575051098.html
В Ливии при стрельбе погибли два мигранта
Два мигранта из Судана, задержанные в море и доставленные на берег ливийского города Хомс, погибли, пять получили ранения в результате стрельбы со стороны... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:14
2020-07-28T15:14
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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халифа хафтар, исламское государство, судан, ливия, в мире
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Два мигранта из Судана
, задержанные в море и доставленные на берег ливийского города Хомс, погибли, пять получили ранения в результате стрельбы со стороны представителей местных властей, сообщает Международная организация по миграции
(МОМ).
"Сотрудники Международной организации по миграции (МОМ) в Хомсе сообщили, что местные власти открыли стрельбу, когда мигранты попытались покинуть место высадки", - говорится в сообщении организации.
Как говорится в заявлении МОМ, организация "считает Ливию небезопасным портом и вновь призывает ЕС и международное сообщество принять незамедлительные действия, чтобы остановить возвращение уязвимых групп населения в Ливию".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия
(ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара
, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.