В Ливии при стрельбе погибли два мигранта

Как говорится в заявлении МОМ, организация "считает Ливию небезопасным портом и вновь призывает ЕС и международное сообщество принять незамедлительные действия, чтобы остановить возвращение уязвимых групп населения в Ливию".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.