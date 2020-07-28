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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575050954.html
ВОЗ назвала пандемию коронавируса "одной большой волной"
В отличие от обычного гриппа коронавирус не имеет сезонного характера, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
маргарет харрис
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, маргарет харрис, воз, в мире

ВОЗ назвала пандемию коронавируса "одной большой волной"

15:13 28.07.2020 (обновлено: 17:52 28.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В отличие от обычного гриппа коронавирус не имеет сезонного характера, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Люди все еще соотносят распространение COVID-19 с временами года. Нам всем нужно понять, что это новый вирус <…> и он проявляет себя по-другому", — цитирует ее Independent.
Харрис подчеркнула, что сейчас нельзя терять бдительность, и отметила важность мер, которые смогут снизить заболеваемость.
По ее словам, в случае с эпидемией коронавируса не стоит говорить о первой и второй волне инфекции.

"Это будет одна большая волна. Она будет немного усиливаться и ослабевать", — пояснила представитель ВОЗ.

Харрис добавила, что самое лучшее — это "сровнять эту волну с землей".
В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,3 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Маргарет ХаррисВОЗВ мире
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