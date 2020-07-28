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После концерта Моргенштерна в Сочи во время пандемии проведут проверку
Полиция проводит проверку после концерта артиста Моргенштерна в одном из ресторанов Сочи во время пандемии коронавируса и запрета на проведение в регионе... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:12
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сочи, краснодарский край, происшествия

После концерта Моргенштерна в Сочи во время пандемии проведут проверку

15:12 28.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Okras / Моргенштерн
Моргенштерн
CC BY-SA 4.0 / Okras /
Моргенштерн. Архивное фото
СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку после концерта артиста Моргенштерна в одном из ресторанов Сочи во время пандемии коронавируса и запрета на проведение в регионе массовых мероприятий, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По словам представителя ведомства, концерт Моргенштерна прошел в Сочи 24 июля в одном из ресторанов в Адлерском районе Сочи.
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"В настоящий момент составлено два административных материала в отношении руководства и организации, которая организовала концерт по статье "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Материалы будут переданы в суд", - пояснил собеседник агентства.
Видео с концерта артиста появилось социальных сетях. На нем видны толпы людей у сцены и в бассейне без масок, несмотря на действующий в регионе масочный режим и режим повышенной готовности. Сам артист на одном из видео говорит, что "это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все, кстати".
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