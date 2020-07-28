Онлайн-конференция о движении Black lives matter

- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;- социолог, профессор Северо- западного университета (Northwestern University, США), руководитель практики международных исследований ВЦИОМ Ольга КАМЕНЧУК-НИСБЕТ;- заведующий Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма НИУ ВШЭ Александр ЛУКИН;- глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- журналист-международник, американист Михаил ТАРАТУТА.Одной из доминирующих тенденций в современном глобальном обществе стал рост гражданского активизма, связанного с правозащитной проблематикой. Последний и наиболее яркий пример – движение Black lives matter. Зародившись в мае текущего года в Соединенных Штатах как общественная акция, направленная на защиту прав афроамериканцев, в короткие сроки оно охватило весь мир, превратившись в глобальный тренд, который уже оказывает заметное влияние на все сферы жизнедеятельности, а среднесрочные и долгосрочные последствия могут отказаться куда серьезнее.В чем специфика современного глобального общественного активизма? Каковы причины появления Black lives matter как общественного движения? Приведет ли оно к ослаблению или, наоборот, усилению Америки? Насколько Black lives matter способно повлиять на жизнь в других странах? И, наконец, как оно может отразиться на России?