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Онлайн-конференция о движении Black lives matter
30 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Black lives matter как новая форма глобального общественного активизма: причины и последствия".
2020-07-28T15:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1575050660.jpg?1595938175
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о движении Black lives matter

15:09 28.07.2020
28
30 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Black lives matter как новая форма глобального общественного активизма: причины и последствия".
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Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- социолог, профессор Северо- западного университета (Northwestern University, США), руководитель практики международных исследований ВЦИОМ Ольга КАМЕНЧУК-НИСБЕТ; 
- заведующий Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма НИУ ВШЭ Александр ЛУКИН;
- глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- журналист-международник, американист Михаил ТАРАТУТА.

Одной из доминирующих тенденций в современном глобальном обществе стал рост гражданского активизма, связанного с правозащитной проблематикой. Последний и наиболее яркий пример – движение Black lives matter. Зародившись в мае текущего года в Соединенных Штатах как общественная акция, направленная на защиту прав афроамериканцев, в короткие сроки оно охватило весь мир, превратившись в глобальный тренд, который уже оказывает заметное влияние на все сферы жизнедеятельности, а среднесрочные и долгосрочные последствия могут отказаться куда серьезнее.
В чем специфика современного глобального общественного активизма? Каковы причины появления Black lives matter как общественного движения? Приведет ли оно к ослаблению или, наоборот, усилению Америки? Насколько Black lives matter способно повлиять на жизнь в других странах? И, наконец, как оно может отразиться на России?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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