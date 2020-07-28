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Бывший депутат парламента Южной Кореи возглавил разведку страны
Главой разведки Южной Кореи утвержден бывший депутат парламента страны Пак Чи Вон, сообщила во вторник администрация южнокорейского президента. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:08
мун чжэ ин
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в мире
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мун чжэ ин, южная корея, в мире

Бывший депутат парламента Южной Кореи возглавил разведку страны

15:08 28.07.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manЗаседание парламента Южной Кореи
Заседание парламента Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man
ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Главой разведки Южной Кореи утвержден бывший депутат парламента страны Пак Чи Вон, сообщила во вторник администрация южнокорейского президента.
Накануне назначение Пак Чи Вона было одобрено на слушаниях в Национальном собрании, и теперь президент страны Мун Чжэ Ин его формально утвердил на посту главы Государственного разведывательного управления Республики Корея. В среду он приступит к исполнению своих новых обязанностей.
Глава Пентагона Марк Эспер
21 июля, 04:22
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Вместе с тем, как передало агентство Рёнхап, консервативная оппозиция в лице Объединенной партии будущего бойкотировала слушания в парламенте по поводу этого назначения, призывая президента от него отказаться. Дело в том, что Пак Чи Вон, как утверждается, сыграл ключевую роль в организации саммита бывшего президента Ким Дэ Чжуна и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира в 2000 году. Оппозиция, в частности, поставила вопрос о тайной передаче денег КНДР при подготовке к тому саммиту.
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Мун Чжэ ИнЮжная КореяВ мире
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