Бывший депутат парламента Южной Кореи возглавил разведку страны

Вместе с тем, как передало агентство Рёнхап, консервативная оппозиция в лице Объединенной партии будущего бойкотировала слушания в парламенте по поводу этого назначения, призывая президента от него отказаться. Дело в том, что Пак Чи Вон, как утверждается, сыграл ключевую роль в организации саммита бывшего президента Ким Дэ Чжуна и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира в 2000 году. Оппозиция, в частности, поставила вопрос о тайной передаче денег КНДР при подготовке к тому саммиту.