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Бывший депутат парламента Южной Кореи возглавил разведку страны
Главой разведки Южной Кореи утвержден бывший депутат парламента страны Пак Чи Вон, сообщила во вторник администрация южнокорейского президента. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:08
2020-07-28T15:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мун чжэ ин, южная корея, в мире
ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Главой разведки Южной Кореи утвержден бывший депутат парламента страны Пак Чи Вон, сообщила во вторник администрация южнокорейского президента.
Накануне назначение Пак Чи Вона было одобрено на слушаниях в Национальном собрании, и теперь президент страны Мун Чжэ Ин
его формально утвердил на посту главы Государственного разведывательного управления Республики Корея. В среду он приступит к исполнению своих новых обязанностей.
Вместе с тем, как передало агентство Рёнхап, консервативная оппозиция в лице Объединенной партии будущего бойкотировала слушания в парламенте по поводу этого назначения, призывая президента от него отказаться. Дело в том, что Пак Чи Вон, как утверждается, сыграл ключевую роль в организации саммита бывшего президента Ким Дэ Чжуна и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира в 2000 году. Оппозиция, в частности, поставила вопрос о тайной передаче денег КНДР при подготовке к тому саммиту.