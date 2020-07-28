В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1220

"Было сделано 1574 теста на COVID-19, выявлен один новый случай заболевания", - сказал собеседник агентства.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 193 445 тестов, выявлены 1220 инфицированных. Выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.