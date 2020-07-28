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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575050503.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1220
Один новый случай заражения COVID-19 выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших составило 1220, заявил РИА Новости представитель Центра контроля РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:07
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1220

15:07 28.07.2020
110
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 28 июл – РИА Новости. Один новый случай заражения COVID-19 выявлен в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших составило 1220, заявил РИА Новости представитель Центра контроля и профилактики заболеваний.
"Было сделано 1574 теста на COVID-19, выявлен один новый случай заболевания", - сказал собеседник агентства.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 193 445 тестов, выявлены 1220 инфицированных. Выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
300002
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