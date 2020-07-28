Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575050357.html
Прокурор попросил 5,5 года колонии для экс-главы РАО Федотова
Прокурор просит приговорить к 5,5 годам колонии бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова по делу о мошенничестве на сумму свыше 762... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:10
сергей федотов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
российское авторское общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574498861_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_db9615273c56438d10566dafca139e08.jpg
https://ria.ru/20200717/1574503350.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1574958954.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574498861_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_db9615273c56438d10566dafca139e08.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574498861_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_93dd611e3f2c1f14c829904b4126545e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574498861_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_69c280e47b6c22ec1f590476861c7420.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей федотов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, российское авторское общество, происшествия

Прокурор попросил 5,5 года колонии для экс-главы РАО Федотова

15:05 28.07.2020 (обновлено: 15:10 28.07.2020)
297
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 5,5 годам колонии бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова по делу о мошенничестве на сумму свыше 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"По совокупности с ранее вынесенным приговором прошу назначить наказание в виде 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал гособвинитель.
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
17 июля, 16:11
Экс-глава РАО признал в суде вину в хищении 762 миллионов рублей
Федотов находится под арестом, остальные фигуранты - под подпиской о невыезде. Все они ранее полностью признали вину. Их дело будет рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.
Согласно обвинительному заключению, Федотов в 2011 году создал и возглавил организованную преступную группу. Ее участники подыскивали авторов, которые за небольшое вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Контора, которая должна была осуществлять мониторинг для РАО, предоставляла ложные данные о многократном воспроизведении этих произведений на радио, телевидении и в общественных местах. После этого деньги под видом авторских отчислений переводились в адрес подконтрольных лиц и похищались.
Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщало следствие, силами МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, а нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей. В декабре 2017 года Рязанский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Федотова. Кроме того, РАО взыскало с него в порядке гражданского судопроизводства ущерб в размере 242 миллионов рублей.
Российское авторское общество — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.
Автомобиль Следственного комитета РФ
27 июля, 08:29
В России разрабатывают новую уголовную статью за налоговое мошенничество
700001
Обсудить 1
Сергей ФедотовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваРоссийское авторское обществоПроисшествия
Рекомендуем
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1220
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил о введении карантинных мер в ряде стран
Летучая мышь
Ученые выяснили, когда коронавирус летучих мышей стал человеческим
Сотрудник полиции
Сообщение о минировании ТЦ "Савеловский" в Москве оказалось ложным
Сотрудник полиции
На Алтае взяли под стражу подозреваемого в резонансном убийстве
Подозреваемый в жестоком убийстве жены петербуржец арестован. Кадры из суда
В Петербурге арестовали подозревамого в жестоком убийстве супруги
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
В СПЧ призвали запретить цифровое манипулирование гражданами
Экс-судья Елена Хахалева
Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Кресла для судей в зале заседаний
В Калининграде осудили адвоката, предлагавшего клиентке "решить вопрос"
Заседание парламента Южной Кореи
Бывший депутат парламента Южной Кореи возглавил разведку страны
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
С экс-главы РАО и других фигурантов хотят взыскать 762 миллиона рублей
Моргенштерн
После концерта Моргенштерна в Сочи во время пандемии проведут проверку
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Суд оштрафовал автора фейка о взрыве Золотого моста во Владивостоке
Координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов
Сергей Удальцов получил десять суток ареста за несогласованную акцию
Комсомольск-на-Амуре
Дегтярев раскритиковал состояние строек в Комсомольске-на-Амуре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния