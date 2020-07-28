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МИД предупредил о введении карантинных мер в ряде стран
МИД России сообщает о введении карантинных мер в ряде стран из-за роста случаев заражения COVID-19. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:05
коронавирус covid-19
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
бельгия
гонконг
вьетнам
китай
марокко
ливан
в мире
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1
бельгия
гонконг
вьетнам
китай
марокко
ливан
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус covid-19, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бельгия, гонконг, вьетнам, китай, марокко, ливан, в мире

МИД предупредил о введении карантинных мер в ряде стран

15:05 28.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. МИД России сообщает о введении карантинных мер в ряде стран из-за роста случаев заражения COVID-19.
"КНР, Гонконг – рост случаев заражения COVID-19; с 29 июля по 6 августа вводятся карантинные меры, ограничено передвижение по городу", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Карантинные меры также будут введены в Ливане, Вьетнаме, ограничен въезд и выезд в ряд городов Марокко, отдельные меры будут предприняты в Бельгии, отметили в МИД.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БельгияГонконгВьетнамКитайМароккоЛиванВ мире
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