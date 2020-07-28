https://ria.ru/20200728/1575050312.html
МИД предупредил о введении карантинных мер в ряде стран
МИД России сообщает о введении карантинных мер в ряде стран из-за роста случаев заражения COVID-19. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:05
2020-07-28T15:05
коронавирус covid-19
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
бельгия
гонконг
вьетнам
китай
марокко
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdb2349a048995b7cda931375b34a550.jpg
https://ria.ru/20200728/1575047239.html
1
бельгия
гонконг
вьетнам
китай
марокко
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdb2349a048995b7cda931375b34a550.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cae6105832e349731b11af80dd13ee44.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_312:0:2360:2048_1400x0_80_0_0_95bfb0255ead570b80a1f062cc16e396.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бельгия, гонконг, вьетнам, китай, марокко, ливан, в мире