https://ria.ru/20200728/1575050184.html
На Алтае взяли под стражу подозреваемого в резонансном убийстве
Подозреваемого в резонансном убийстве "одним ударом" мужчины во время драки заключили под стражу в Алтайском крае, сообщает пресс-служба СУ СК России по... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:03
2020-07-28T19:20
россия
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия
БАРНАУЛ, 28 июл — РИА Новости.
Подозреваемого в резонансном убийстве "одним ударом" мужчины во время драки заключили под стражу в Алтайском крае
, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Видео инцидента появилось в интернете и вызвало большой общественный резонанс. На кадрах барнаулец попытался разнять уличную драку, в итоге сам получает сильный удар по голове и больше не поднимается с асфальта.
"Следственным отделом по Центральному району города Барнаул
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Алтайскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). <...> По ходатайству следователя СК
в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями устанавливаются обстоятельства, а также мотивы произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой 40-летнему мужчине были причинены травмы, несовместимые с жизнью.
Ряд местных СМИ сообщают, что убивший мужчину является боксером. Якобы барнаулец попытался заступиться за инвалида, которого избивали, и получил смертельный удар по голове.