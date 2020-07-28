На Алтае взяли под стражу подозреваемого в резонансном убийстве

БАРНАУЛ, 28 июл — РИА Новости. Подозреваемого в резонансном убийстве "одним ударом" мужчины во время драки заключили под стражу в Подозреваемого в резонансном убийстве "одним ударом" мужчины во время драки заключили под стражу в Алтайском крае , сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Видео инцидента появилось в интернете и вызвало большой общественный резонанс. На кадрах барнаулец попытался разнять уличную драку, в итоге сам получает сильный удар по голове и больше не поднимается с асфальта.

"Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). <...> По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями устанавливаются обстоятельства, а также мотивы произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой 40-летнему мужчине были причинены травмы, несовместимые с жизнью.