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На Алтае взяли под стражу подозреваемого в резонансном убийстве
Подозреваемого в резонансном убийстве "одним ударом" мужчины во время драки заключили под стражу в Алтайском крае, сообщает пресс-служба СУ СК России по... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:20
россия
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
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353
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РИА Новости
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60
россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия

На Алтае взяли под стражу подозреваемого в резонансном убийстве

15:03 28.07.2020 (обновлено: 19:20 28.07.2020)
17085
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 июл — РИА Новости. Подозреваемого в резонансном убийстве "одним ударом" мужчины во время драки заключили под стражу в Алтайском крае, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Видео инцидента появилось в интернете и вызвало большой общественный резонанс. На кадрах барнаулец попытался разнять уличную драку, в итоге сам получает сильный удар по голове и больше не поднимается с асфальта.
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"Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). <...> По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями устанавливаются обстоятельства, а также мотивы произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой 40-летнему мужчине были причинены травмы, несовместимые с жизнью.
Ряд местных СМИ сообщают, что убивший мужчину является боксером. Якобы барнаулец попытался заступиться за инвалида, которого избивали, и получил смертельный удар по голове.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
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