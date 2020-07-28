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Сообщение о минировании ТЦ "Савеловский" в Москве оказалось ложным
Силовики не нашли взрывных устройств в торговых центрах Outlet Village во Внуково и "Савеловский" на севере Москвы, но оттуда пришлось эвакуировать более 2,5... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:13
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Сообщение о минировании ТЦ "Савеловский" в Москве оказалось ложным

15:08 28.07.2020 (обновлено: 15:13 28.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Силовики не нашли взрывных устройств в торговых центрах Outlet Village во Внуково и "Савеловский" на севере Москвы, но оттуда пришлось эвакуировать более 2,5 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Проверки начались из-за анонимных угроз о "минировании", которые в последние месяцы регулярно поступают в различные учреждения в Москве и других регионах: от аэропортов и торговых центров до больниц и школ.
"Проверки в торговых центрах Outlet Village и "Савеловский" завершены, угрозы ложные. Эвакуированы более 2,5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Вчера, 13:24
Аэропорт "Домодедово" получил сообщение о минировании здания и самолетов
010001
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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