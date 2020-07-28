https://ria.ru/20200728/1575050148.html
Сообщение о минировании ТЦ "Савеловский" в Москве оказалось ложным
Силовики не нашли взрывных устройств в торговых центрах Outlet Village во Внуково и "Савеловский" на севере Москвы, но оттуда пришлось эвакуировать более 2,5... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:08
2020-07-28T15:13
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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москва
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Силовики не нашли взрывных устройств в торговых центрах Outlet Village во Внуково и "Савеловский" на севере Москвы
, но оттуда пришлось эвакуировать более 2,5 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Проверки начались из-за анонимных угроз о "минировании", которые в последние месяцы регулярно поступают в различные учреждения в Москве и других регионах: от аэропортов и торговых центров до больниц и школ.
"Проверки в торговых центрах Outlet Village и "Савеловский" завершены, угрозы ложные. Эвакуированы более 2,5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ
, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.