Сообщение о минировании ТЦ "Савеловский" в Москве оказалось ложным

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Силовики не нашли взрывных устройств в торговых центрах Outlet Village во Внуково и "Савеловский" на севере Силовики не нашли взрывных устройств в торговых центрах Outlet Village во Внуково и "Савеловский" на севере Москвы , но оттуда пришлось эвакуировать более 2,5 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Проверки начались из-за анонимных угроз о "минировании", которые в последние месяцы регулярно поступают в различные учреждения в Москве и других регионах: от аэропортов и торговых центров до больниц и школ.

"Проверки в торговых центрах Outlet Village и "Савеловский" завершены, угрозы ложные. Эвакуированы более 2,5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.