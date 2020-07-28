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В СПЧ призвали запретить цифровое манипулирование гражданами
Необходимо запретить цифровое манипулирование гражданами, процесс обработки персональных данных в социальных сетях добровольно отменяет положения конституции о... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:02
валерий фадеев
общество
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
валерий фадеев, общество

В СПЧ призвали запретить цифровое манипулирование гражданами

15:02 28.07.2020
335
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Необходимо запретить цифровое манипулирование гражданами, процесс обработки персональных данных в социальных сетях добровольно отменяет положения конституции о тайне частной жизни, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Все мы добровольно согласились с тем, чтобы нами манипулировали. В конституции написано - есть тайна частной жизни, тайна переписки, тайна телефонных разговоров, запрещена слежка. И теперь все люди, которые находятся в социальных сетях, добровольно отменяют эти положения в конституцию. Поэтому такие компании, как Facebook и прочие, говорят, что они (люди) сами добровольно отказались. Отказались. Но никто из нас, по крайней мере большинство, не соглашался, чтобы нами манипулировали", - сказал Фадеев в ходе молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
Он отметил. что есть технологии, подводящие человека к покупке того или иного товара или услуги. "И вот, с моей точки зрения, манипуляцию надо запретить, надо искать какие-то решения. С моей точки зрения, любое оперирование персонифицированными данными запрещено. Это надо обсуждать... Тема манипуляций очень опасная. Мы должны оставаться свободными", - отметил правозащитник.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
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2933001
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