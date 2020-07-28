В СПЧ призвали запретить цифровое манипулирование гражданами

"Все мы добровольно согласились с тем, чтобы нами манипулировали. В конституции написано - есть тайна частной жизни, тайна переписки, тайна телефонных разговоров, запрещена слежка. И теперь все люди, которые находятся в социальных сетях, добровольно отменяют эти положения в конституцию. Поэтому такие компании, как Facebook и прочие, говорят, что они (люди) сами добровольно отказались. Отказались. Но никто из нас, по крайней мере большинство, не соглашался, чтобы нами манипулировали", - сказал Фадеев в ходе молодежного образовательного форума "Территория смыслов".