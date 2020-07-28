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Решетников сменил Орешкина на посту председателя совета ЦСР
Министр экономического развития РФ Максим Решетников назначен председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР), сообщили в ЦСР. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:27
максим орешкин
максим решетников
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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максим орешкин, максим решетников, экономика

Решетников сменил Орешкина на посту председателя совета ЦСР

15:27 28.07.2020
286
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников назначен председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР), сообщили в ЦСР.
Решетников сменил на этом посту помощника президента РФ Максима Орешкина, который занимал эту должность в ЦСР с ноября 2018 года.
"Министр экономического развития РФ Максим Решетников стал председателем совета ЦСР. Соответствующее решение совет фонда принял на заседании, состоявшемся 24 июля", - говорится в сообщении.
ЦСР – некоммерческая организация, играющая ведущую роль в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития экономики РФ. Фонд основан в декабре 1999 года.
Максим Орешкин
21 июля, 12:57
Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов
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Максим ОрешкинМаксим РешетниковЭкономика
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