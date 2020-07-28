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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200728/1575049835.html
Сотрудничество стран позволило добиться успеха проекту ИТЭР, заявили в ЕК
Крепость международного сотрудничества, в том числе с участием представителей России, Евросоюза, Китая и США позволила добиться успеха в проекте по созданию... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:58
ядерные технологии
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РИА Новости
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353
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россия, итэр, евросоюз, игорь тамм, франция, южная корея, япония, сша, андрей сахаров, новости - ядерные технологии, в мире

Сотрудничество стран позволило добиться успеха проекту ИТЭР, заявили в ЕК

14:58 28.07.2020
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© Фото : предоставлено российским Агентством ИТЭРПлощадка строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции
Площадка строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции
© Фото : предоставлено российским Агентством ИТЭР
Площадка строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 июл – РИА Новости, Мария Князева. Крепость международного сотрудничества, в том числе с участием представителей России, Евросоюза, Китая и США позволила добиться успеха в проекте по созданию экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в видеообращении на церемонии начала сборки реактора.
"Сегодня мы отмечаем нечто большее, чем просто технический рубеж. Я бы хотела особенно выделить три вещи. Во-первых, силу международного сотрудничества... Я хочу поблагодарить наших партнеров из Китая, Индии, Японии, Кореи, России и США за то, что они проделали этот путь с Европейским союзом. Без вашего участия и вклада мы не были бы здесь сегодня", - сказала она.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв на IV Восточном экономическом форуме
Вчера, 14:32
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по этому случаю, что совместная реализация крупнейшими мировыми державами проекта ИТЭР показывает, как страны могут перешагнуть через разногласия между собой и объединиться ради общего блага.
Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.
В проекте ИТЭР принимают участие в общей сложности 35 стран - в том числе 29 стран Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Объединенная Европа, как страна-хозяйка реактора ИТЭР, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%.
В основе реактора ИТЭР лежит система токамак (тороидальная камера с магнитными катушками), разработанная в 1950-е годы прошлого столетия академиками Игорем Таммом и Андреем Сахаровым. ИТЭР – это следующий логический шаг развития программ исследований в области управляемого термоядерного синтеза (УТС), необходимая ступень в деле демонстрации возможности получения электроэнергии на основе термоядерного синтеза.
Сооружение, где будет установлен токамак
Вчера, 13:43Ядерные технологии
Путин назвал проект ИТЭР примером международного сотрудничества
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Ядерные технологииРоссияИТЭРЕвросоюзИгорь ТаммФранцияЮжная КореяЯпонияСШААндрей СахаровНовости - Ядерные технологииВ мире
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