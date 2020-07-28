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Аксаков прокомментировал идею об ограничении снятия вкладов в кризис
Россияне в условиях пандемии забирали деньги со вкладов, особенно с валютных, однако ограничивать снятие средств опасно и чревато паникой, таких ограничений... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:19
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
анатолий аксаков
экономика
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РИА Новости
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россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков, экономика

Аксаков прокомментировал идею об ограничении снятия вкладов в кризис

15:18 28.07.2020 (обновлено: 15:19 28.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россияне в условиях пандемии забирали деньги со вкладов, особенно с валютных, однако ограничивать снятие средств опасно и чревато паникой, таких ограничений никто не планирует и не собирается, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Отвечая на вопрос, насколько целесообразно было бы ввести ограничения на снятие вкладов в кризисные периоды, Аксаков сказал: "Я думаю, что такая мера была бы опасна, только создавала бы проблемы. Любые ограничения только усиливают недоверия к финансовым институтам и создают панические настроения. Поэтому здесь никаких ограничений никто не планирует и не будет планировать".
При этом он добавил, что никаких обсуждений по введению подобных ограничений в настоящее время не ведется. "Ничего такого не обсуждали", - подчеркнул Аксаков.
Согласно данным ЦБ, по состоянию на начало 2020 года российские вкладчики хранили в банках средства в иностранной валюте на 96,5 миллиарда долларов, однако за первые четыре месяца текущего года забрали 8,3 миллиарда долларов. В мае россияне начали вновь активно открывать вклады в валюте - они выросли на 721 миллион долларов.
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В июне, по данным ЦБ, возврат валюты на вклады в банки продолжился - они выросли на 0,67%, или на 593 миллиона долларов, и на 1 июля составили 89,6 миллиарда долларов. Как пояснили РИА Новости эксперты, с традиционных депозитов наблюдается отток валюты, однако его существенно превышает приток валюты на текущие счета, в первую очередь карты.
В первом полугодии ЦБ несколько раз фиксировал отток средств не только с валютных, но и с рублевых вкладов - в январе и мае. Как отмечал регулятор, отток средств граждан в мае был характерен для этого месяца. В целом же средства россиян в банках на 1 июля достигли 31,7 триллиона рублей.
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27 июля, 16:28
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РоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Анатолий АксаковЭкономика
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