Аксаков прокомментировал идею об ограничении снятия вкладов в кризис

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россияне в условиях пандемии забирали деньги со вкладов, особенно с валютных, однако ограничивать снятие средств опасно и чревато паникой, таких ограничений никто не планирует и не собирается, сообщил РИА Новости председатель комитета Россияне в условиях пандемии забирали деньги со вкладов, особенно с валютных, однако ограничивать снятие средств опасно и чревато паникой, таких ограничений никто не планирует и не собирается, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Отвечая на вопрос, насколько целесообразно было бы ввести ограничения на снятие вкладов в кризисные периоды, Аксаков сказал: "Я думаю, что такая мера была бы опасна, только создавала бы проблемы. Любые ограничения только усиливают недоверия к финансовым институтам и создают панические настроения. Поэтому здесь никаких ограничений никто не планирует и не будет планировать".

При этом он добавил, что никаких обсуждений по введению подобных ограничений в настоящее время не ведется. "Ничего такого не обсуждали", - подчеркнул Аксаков.

Согласно данным ЦБ , по состоянию на начало 2020 года российские вкладчики хранили в банках средства в иностранной валюте на 96,5 миллиарда долларов, однако за первые четыре месяца текущего года забрали 8,3 миллиарда долларов. В мае россияне начали вновь активно открывать вклады в валюте - они выросли на 721 миллион долларов.

В июне, по данным ЦБ, возврат валюты на вклады в банки продолжился - они выросли на 0,67%, или на 593 миллиона долларов, и на 1 июля составили 89,6 миллиарда долларов. Как пояснили РИА Новости эксперты, с традиционных депозитов наблюдается отток валюты, однако его существенно превышает приток валюты на текущие счета, в первую очередь карты.