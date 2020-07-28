Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в КБР

НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в селе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщает АО "Газпром газораспределение Нальчик"

"Во вторник утром в селении Кахун в частном одноэтажном доме по улице Комсомольская произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадал один человек, который госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативно прибывшие на место происшествия специалисты перекрыли кран на вводе в дом, провели осмотр помещения, где произошел взрыв. "Причины происшествия выясняются", - отмечает компания.