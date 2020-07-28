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Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в КБР
Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в селе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщает АО "Газпром газораспределение Нальчик" РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:57
2020-07-28T14:57
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия
НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в селе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщает АО "Газпром газораспределение Нальчик"
"Во вторник утром в селении Кахун в частном одноэтажном доме по улице Комсомольская произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадал один человек, который госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оперативно прибывшие на место происшествия специалисты перекрыли кран на вводе в дом, провели осмотр помещения, где произошел взрыв. "Причины происшествия выясняются", - отмечает компания.
Источник в экстренных службах КБР сообщил РИА Новости, что в результате взрыва пострадала 48-летняя женщина.