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Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в КБР
Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в селе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщает АО "Газпром газораспределение Нальчик" РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:57
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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РИА Новости
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кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия

Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в КБР

14:57 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в частном доме в селе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщает АО "Газпром газораспределение Нальчик"
"Во вторник утром в селении Кахун в частном одноэтажном доме по улице Комсомольская произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадал один человек, который госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оперативно прибывшие на место происшествия специалисты перекрыли кран на вводе в дом, провели осмотр помещения, где произошел взрыв. "Причины происшествия выясняются", - отмечает компания.
Источник в экстренных службах КБР сообщил РИА Новости, что в результате взрыва пострадала 48-летняя женщина.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Происшествия
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