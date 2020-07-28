https://ria.ru/20200728/1575049564.html
В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка
РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:55
2020-07-28T16:37
москва
происшествия
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https://ria.ru/20191013/1559722620.html
Арсений Новиков
Папа с сыном молодцы!
72
maksim russian
Охранник молодец! Выполнил оперативные действия и организовал спасение ребёнка. Предлагаю наградить охранника.
39
8
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости
. На западе Москвы
мужчина без одной руки, работающий охранником, спас жизнь семилетнему мальчику, выпавшему из окна. Об этом сообщает "Московский комсомолец
".
По информации издания, мужчина патрулировал придомовую территорию вместе со своим 29-летним сыном, когда заметил ребенка, висящего на уровне седьмого этажа: мальчик держался рукой за провод спутниковой антенны.
Охранник немедленно побежал в бытовку и вынес матрас, который положил под окнами дома.
"Через несколько минут он (ребенок. — Прим. ред.) оттолкнулся ногами от стены дома и разжал руки. Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребенок попал на матрас", — рассказал мужчина.
В результате мальчик упал на край матраса и отлетел в кусты. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и переломы конечностей.
Сразу после инцидента ребенка госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.