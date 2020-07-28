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В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка
РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:37
москва
происшествия
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https://ria.ru/20191013/1559722620.html
Папа с сыном молодцы!
72
Охранник молодец! Выполнил оперативные действия и организовал спасение ребёнка. Предлагаю наградить охранника.
39
8
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:42:3077:1773_1400x0_80_0_0_4de77848f93e0e7064543546c8193d70.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка

14:55 28.07.2020 (обновлено: 16:37 28.07.2020)
22373
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На западе Москвы мужчина без одной руки, работающий охранником, спас жизнь семилетнему мальчику, выпавшему из окна. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По информации издания, мужчина патрулировал придомовую территорию вместе со своим 29-летним сыном, когда заметил ребенка, висящего на уровне седьмого этажа: мальчик держался рукой за провод спутниковой антенны.
Охранник немедленно побежал в бытовку и вынес матрас, который положил под окнами дома.

"Через несколько минут он (ребенок. — Прим. ред.) оттолкнулся ногами от стены дома и разжал руки. Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребенок попал на матрас", — рассказал мужчина.

В результате мальчик упал на край матраса и отлетел в кусты. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и переломы конечностей.
Сразу после инцидента ребенка госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
Автомобиль скорой медицинской помощи
13 октября 2019, 12:18
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
36144324
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Папа с сыном молодцы!
28 июля, 14:57
Арсений Новиков
7200000
Охранник молодец! Выполнил оперативные действия и организовал спасение ребёнка. Предлагаю наградить охранника.
28 июля, 16:58
maksim russian
3900000
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