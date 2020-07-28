В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На западе . На западе Москвы мужчина без одной руки, работающий охранником, спас жизнь семилетнему мальчику, выпавшему из окна. Об этом сообщает " Московский комсомолец ".

По информации издания, мужчина патрулировал придомовую территорию вместе со своим 29-летним сыном, когда заметил ребенка, висящего на уровне седьмого этажа: мальчик держался рукой за провод спутниковой антенны.

Охранник немедленно побежал в бытовку и вынес матрас, который положил под окнами дома.

"Через несколько минут он (ребенок. — Прим. ред.) оттолкнулся ногами от стены дома и разжал руки. Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребенок попал на матрас", — рассказал мужчина.

В результате мальчик упал на край матраса и отлетел в кусты. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и переломы конечностей.