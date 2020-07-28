https://ria.ru/20200728/1575049532.html
Дегтярев раскритиковал состояние строек в Комсомольске-на-Амуре
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что будет разбираться с ситуацией в Комсомольске-на-Амуре, где многие объекты не достроены. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:55
2020-07-28T14:55
михаил дегтярев
лдпр
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40703/81/407038185_0:411:2909:2047_1400x0_80_0_0_64dff2f9d6dd39fac23e0093f8127ce6.jpg
https://ria.ru/20200728/1575018941.html
3
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40703/81/407038185_0:411:2909:2047_1400x0_80_0_0_64dff2f9d6dd39fac23e0093f8127ce6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40703/81/407038185_180:0:2909:2047_1400x0_80_0_0_de1ea0e990353539198a1a819208174e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40703/81/407038185_522:0:2569:2047_1400x0_80_0_0_3b86f48e65c93b055e8748132d3b2734.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, лдпр, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
ХАБАРОВСК, 28 июл – РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярёв заявил, что будет разбираться с ситуацией в Комсомольске-на-Амуре
, где многие объекты не достроены.
"Я посмотрю завтра много объектов… Я в Комсомольске не был никогда в своей жизни… Всегда было ощущение, что это город, где делают истребители, Superjet, корабли, подводные лодки. То есть было ощущение, что это удивительное место… Из того, что я за последнюю неделю по Комсомольску-на-Амуре увидел, у меня волосы на голове шевелятся. Я буду разбираться. Я не могу пока сформулировать и определить ответственных. Но по ряду строек, по ряду объектов у меня уже однозначно есть понимание", - сказал Дегтярев
, выступая в законодательной думе региона.
"Ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты в том, что там происходит. Хабаровские компании с хабаровскими хозяевами набрали подрядов, и несколько строек там просто стоит. Вот это проблема, и это людям надо объяснять, и будем разбираться со всеми недобросовестными подрядчиками, чиновниками и теми, кто их, может быть, покрывает", - добавил врио губернатора.
Он отметил, что город до сих пор не защищен дамбами, идет благоустройство.
Кроме того, Дегтярев провел рабочее совещание с фракцией ЛДПР
, представляющей парламентское большинство в законодательной думе края. "ЛДПР в Хабаровском крае - партия правящая. Это накладывает на нас в первую очередь огромную ответственность", - сказал Дегтярев.