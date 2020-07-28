Дегтярев раскритиковал состояние строек в Комсомольске-на-Амуре

"Ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты в том, что там происходит. Хабаровские компании с хабаровскими хозяевами набрали подрядов, и несколько строек там просто стоит. Вот это проблема, и это людям надо объяснять, и будем разбираться со всеми недобросовестными подрядчиками, чиновниками и теми, кто их, может быть, покрывает", - добавил врио губернатора.