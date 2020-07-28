Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575049532.html
Дегтярев раскритиковал состояние строек в Комсомольске-на-Амуре
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что будет разбираться с ситуацией в Комсомольске-на-Амуре, где многие объекты не достроены. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:55
михаил дегтярев
лдпр
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40703/81/407038185_0:411:2909:2047_1400x0_80_0_0_64dff2f9d6dd39fac23e0093f8127ce6.jpg
https://ria.ru/20200728/1575018941.html
3
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40703/81/407038185_0:411:2909:2047_1400x0_80_0_0_64dff2f9d6dd39fac23e0093f8127ce6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40703/81/407038185_180:0:2909:2047_1400x0_80_0_0_de1ea0e990353539198a1a819208174e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40703/81/407038185_522:0:2569:2047_1400x0_80_0_0_3b86f48e65c93b055e8748132d3b2734.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил дегтярев, лдпр, комсомольск-на-амуре, хабаровский край

Дегтярев раскритиковал состояние строек в Комсомольске-на-Амуре

14:55 28.07.2020
2140
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКомсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что будет разбираться с ситуацией в Комсомольске-на-Амуре, где многие объекты не достроены.
"Я посмотрю завтра много объектов… Я в Комсомольске не был никогда в своей жизни… Всегда было ощущение, что это город, где делают истребители, Superjet, корабли, подводные лодки. То есть было ощущение, что это удивительное место… Из того, что я за последнюю неделю по Комсомольску-на-Амуре увидел, у меня волосы на голове шевелятся. Я буду разбираться. Я не могу пока сформулировать и определить ответственных. Но по ряду строек, по ряду объектов у меня уже однозначно есть понимание", - сказал Дегтярев, выступая в законодательной думе региона.
"Ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты в том, что там происходит. Хабаровские компании с хабаровскими хозяевами набрали подрядов, и несколько строек там просто стоит. Вот это проблема, и это людям надо объяснять, и будем разбираться со всеми недобросовестными подрядчиками, чиновниками и теми, кто их, может быть, покрывает", - добавил врио губернатора.
Он отметил, что город до сих пор не защищен дамбами, идет благоустройство.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Вчера, 07:17
Дегтярев извинился перед хабаровчанами за шутку о "жирных" голубях
Кроме того, Дегтярев провел рабочее совещание с фракцией ЛДПР, представляющей парламентское большинство в законодательной думе края. "ЛДПР в Хабаровском крае - партия правящая. Это накладывает на нас в первую очередь огромную ответственность", - сказал Дегтярев.
2140203
Обсудить 3
Михаил ДегтяревЛДПРКомсомольск-на-АмуреХабаровский край
Рекомендуем
Надпись Вклады в отделении банка
Эксперт назвал причины оттока валютных вкладов в России
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов рассказал о тратах россиян на зарубежных интернет-площадках
Строительство международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) неподалеку от Марселя, Франция
ЕС продолжит финансировать проект ИТЭР, несмотря на кризис
Координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов
Сергей Удальцов получил десять суток ареста за несогласованную акцию
Экс-судья Елена Хахалева
Краснодарский краевой суд уволил "золотую судью" Хахалеву
Площадка строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции
Сотрудничество стран позволило добиться успеха проекту ИТЭР, заявили в ЕК
Автомобиль скорой помощи
В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
МГУ и Орловская область подписали соглашение по проекту "Вернадский"
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев опроверг утверждения об избиении его охраной активиста
Летучая мышь
Ученые выяснили, когда коронавирус летучих мышей стал человеческим
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
В СПЧ призвали запретить цифровое манипулирование гражданами
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве боеприпасов
Леонид Кучма
Эксперты прокомментировали уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Средняя школа поселка Мурмаши Мурманской области закрыта на карантин
В Пермской школе отказались обучать десятиклассников из-за недобора
Фургаломобиль
В Хабаровске водителя "фургаломобиля" арестовали на восемь суток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния