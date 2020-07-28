Акимов рассказал о тратах россиян на зарубежных интернет-площадках

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 40 миллионов россиян ежегодно делают покупки на зарубежных интернет-площадках, свыше 80% приобретений приходится на сегмент от 100 до 2000 рублей, сообщил глава "Почты России" Более 40 миллионов россиян ежегодно делают покупки на зарубежных интернет-площадках, свыше 80% приобретений приходится на сегмент от 100 до 2000 рублей, сообщил глава "Почты России" Максим Акимов

"Более 80% покупок за рубежом приходится на сегмент от 100 до 2000 рублей, что само по себе говорит о социальном портрете покупателя. Ежегодно на зарубежных интернет-площадках покупают более 40 миллионов жителей нашей страны", - рассказал Акимов на совещании о регулировании трансграничной электронной торговли.

По словам Акимова, доля трансграничной торговли в общем обороте розничной торговли незначительная, составляет около 1%. "Но, конечно, это не отменяет того факта, что для отдельных товарных позиций конкуренция со стороны трансграна является очень чувствительной, а иногда и болезненной", - добавил он.

В начале совещания глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что российский рынок онлайн-торговли динамично развивается.

"За последние четыре года он вырос в два раза, при этом доля товаров из-за рубежа уменьшилась с 23 до 16%. В первом полугодии этого года объем пересылаемых международных почтовых сообщений сократился на четверть. Сказалось снижение беспошлинного порога ввоза товаров для личного потребления, а также распространение новой коронавирусной инфекции и, соответственно, ограничение международного авиасообщения", - отметил премьер.