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Акимов рассказал о тратах россиян на зарубежных интернет-площадках
Более 40 миллионов россиян ежегодно делают покупки на зарубежных интернет-площадках, свыше 80% приобретений приходится на сегмент от 100 до 2000 рублей, сообщил РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:55
россия
максим акимов
михаил мишустин
почта россии
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, максим акимов, михаил мишустин, почта россии, экономика

Акимов рассказал о тратах россиян на зарубежных интернет-площадках

14:55 28.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 40 миллионов россиян ежегодно делают покупки на зарубежных интернет-площадках, свыше 80% приобретений приходится на сегмент от 100 до 2000 рублей, сообщил глава "Почты России" Максим Акимов.
"Более 80% покупок за рубежом приходится на сегмент от 100 до 2000 рублей, что само по себе говорит о социальном портрете покупателя. Ежегодно на зарубежных интернет-площадках покупают более 40 миллионов жителей нашей страны", - рассказал Акимов на совещании о регулировании трансграничной электронной торговли.
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По словам Акимова, доля трансграничной торговли в общем обороте розничной торговли незначительная, составляет около 1%. "Но, конечно, это не отменяет того факта, что для отдельных товарных позиций конкуренция со стороны трансграна является очень чувствительной, а иногда и болезненной", - добавил он.
В начале совещания глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что российский рынок онлайн-торговли динамично развивается.

"За последние четыре года он вырос в два раза, при этом доля товаров из-за рубежа уменьшилась с 23 до 16%. В первом полугодии этого года объем пересылаемых международных почтовых сообщений сократился на четверть. Сказалось снижение беспошлинного порога ввоза товаров для личного потребления, а также распространение новой коронавирусной инфекции и, соответственно, ограничение международного авиасообщения", - отметил премьер.

Мишустин также указал, что необходимо поддержать развитие трансграничной онлайн-торговли и предоставить гражданам России возможность заказывать широкий ассортимент товаров из любой страны мира. По его словам, Минфин совместно с ФТС подготовил проект концепции администрирования товаров, перемещаемых в рамках трансграничной электронной торговли.
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Итоги года: российская интернет-торговля и дары регулирования
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РоссияМаксим АкимовМихаил МишустинПочта РоссииЭкономика
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