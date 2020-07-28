В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве боеприпасов

УФА, 28 июл – РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве боеприпасов на бывшем арсенале в башкирском Урмане находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее сообщалось, что при детонировании боеприпасов на территории бывшего арсенала в башкирском поселке Урман в результате взрыва снарядов пострадали четыре человека. Пострадавших увезли в уфимские больницы.