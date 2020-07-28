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В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве боеприпасов
Четверо пострадавших при взрыве боеприпасов на бывшем арсенале в башкирском Урмане находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:52
минздрав башкирии
республика башкортостан
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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минздрав башкирии, республика башкортостан, происшествия

В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве боеприпасов

14:52 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
УФА, 28 июл – РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве боеприпасов на бывшем арсенале в башкирском Урмане находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее сообщалось, что при детонировании боеприпасов на территории бывшего арсенала в башкирском поселке Урман в результате взрыва снарядов пострадали четыре человека. Пострадавших увезли в уфимские больницы.
"Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Они получили осколочные ранения и ожоги, находятся в больницах №13 и 18 Уфы", - сообщили в минздраве Башкирии.
Это не первое ЧП на территории воинской части у поселка Урман Иглинского района Башкирии. В июне 2015 года на складе произошел пожар. Загорелась сухая трава вблизи склада, затем огонь перекинулся на склад, последовали взрывы. Причиной пожара на территории воинской части стало неосторожное обращение с порохом при утилизации, которую проводила организация "Вторметалл". В результате 2 680 человек из 1050 домов поселка были эвакуированы.
Болгарская полиция
14 мая, 14:16
В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе
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Минздрав БашкирииРеспублика БашкортостанПроисшествия
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