В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве боеприпасов

УФА, 28 июл – РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве боеприпасов на бывшем арсенале в башкирском Урмане находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее сообщалось, что при детонировании боеприпасов на территории бывшего арсенала в башкирском поселке Урман в результате взрыва снарядов пострадали четыре человека. Пострадавших увезли в уфимские больницы.
"Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Они получили осколочные ранения и ожоги, находятся в больницах №13 и 18 Уфы", - сообщили в минздраве Башкирии.
Это не первое ЧП на территории воинской части у поселка Урман Иглинского района Башкирии. В июне 2015 года на складе произошел пожар. Загорелась сухая трава вблизи склада, затем огонь перекинулся на склад, последовали взрывы. Причиной пожара на территории воинской части стало неосторожное обращение с порохом при утилизации, которую проводила организация "Вторметалл". В результате 2 680 человек из 1050 домов поселка были эвакуированы.
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