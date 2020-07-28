Сергей Удальцов получил десять суток ареста за несогласованную акцию

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник назначил административный арест на 10 суток оппозиционеру Сергею Удальцову за организацию несогласованного массового мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Удальцова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - рассказал собеседник агентства.
Накануне в социальных сетях общественного движения "Левый фронт", одним из основателей которого является Удальцов, сообщалось, что мужчину задержали возле дома и оставили на ночь в ОВД. В движении также заявляли, что Удальцова задержали за акцию 25 июля у здания Генпрокуратуры РФ, где его сторонники требовали снять "искусственный запрет" на проведение публичных акций, а также скандировали лозунги в поддержку хабаровских протестующих.
Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбыл четыре с половиной года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.
В сентябре 2018 года Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запрещающий ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.