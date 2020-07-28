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Сергей Удальцов получил десять суток ареста за несогласованную акцию
Мещанский суд Москвы во вторник назначил административный арест на 10 суток оппозиционеру Сергею Удальцову за организацию несогласованного массового... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:52
генеральная прокуратура рф
москва
сергей удальцов
происшествия
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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генеральная прокуратура рф, москва, сергей удальцов, происшествия

Сергей Удальцов получил десять суток ареста за несогласованную акцию

14:52 28.07.2020
559
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКоординатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов
Координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник назначил административный арест на 10 суток оппозиционеру Сергею Удальцову за организацию несогласованного массового мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Удальцова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - рассказал собеседник агентства.
Накануне в социальных сетях общественного движения "Левый фронт", одним из основателей которого является Удальцов, сообщалось, что мужчину задержали возле дома и оставили на ночь в ОВД. В движении также заявляли, что Удальцова задержали за акцию 25 июля у здания Генпрокуратуры РФ, где его сторонники требовали снять "искусственный запрет" на проведение публичных акций, а также скандировали лозунги в поддержку хабаровских протестующих.
Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбыл четыре с половиной года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.
В сентябре 2018 года Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запрещающий ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.
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23 марта, 13:01
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Генеральная прокуратура РФМоскваСергей УдальцовПроисшествия
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