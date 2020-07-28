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"Ростех" нарастил выручку от продаж наукоемкой продукции
Выручка госкорпорации "Ростех" от продаж инновационной продукции по итогам 2019 года составила более 700 миллиардов рублей против 573 миллиардов рублей годом... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:52
ростех
владимир путин
сергей чемезов
экономика
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РИА Новости
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ростех, владимир путин, сергей чемезов, экономика

"Ростех" нарастил выручку от продаж наукоемкой продукции

14:52 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Выручка госкорпорации "Ростех" от продаж инновационной продукции по итогам 2019 года составила более 700 миллиардов рублей против 573 миллиардов рублей годом ранее, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Чемезова, наука стала темой годового отчета "Ростеха" за прошлый год. "Организациями корпорации в 2019 году выполнено 350 НИОКРов, создано более 200 инновационных продуктов и технологий", - сказал Чемезов, уточнив, что речь идет о завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.
"Более 700 миллиардов (рублей) выручки составляет эффект от реализации инновационной продукции, в 2018 году было 573 миллиарда", - отметил Чемезов. По его словам, из этой суммы 310 миллиардов рублей составила выручка от экспорта инновационной продукции. "То есть мы уже экспортируем современную новую инновационную продукцию", - добавил глава "Ростеха".
Общие затраты госкорпорации на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2019 году составили 169 миллиардов рублей, отметил Чемезов. "В позапрошлом году было 108 (миллиардов рублей)", - добавил он.
Кроме того, за отчетный период "Ростехом" получено 865 новых патентов и оформлено 570 ноу-хау, выведено на рынок 185 новых инновационных продуктов, сообщил глава госкорпорации.
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