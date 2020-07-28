"Ростех" нарастил выручку от продаж наукоемкой продукции

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Выручка госкорпорации "Ростех" от продаж инновационной продукции по итогам 2019 года составила более 700 миллиардов рублей против 573 миллиардов рублей годом ранее, сообщил генеральный директор " Выручка госкорпорации "Ростех" от продаж инновационной продукции по итогам 2019 года составила более 700 миллиардов рублей против 573 миллиардов рублей годом ранее, сообщил генеральный директор " Ростеха Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным

По словам Чемезова, наука стала темой годового отчета "Ростеха" за прошлый год. "Организациями корпорации в 2019 году выполнено 350 НИОКРов, создано более 200 инновационных продуктов и технологий", - сказал Чемезов, уточнив, что речь идет о завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

"Более 700 миллиардов (рублей) выручки составляет эффект от реализации инновационной продукции, в 2018 году было 573 миллиарда", - отметил Чемезов. По его словам, из этой суммы 310 миллиардов рублей составила выручка от экспорта инновационной продукции. "То есть мы уже экспортируем современную новую инновационную продукцию", - добавил глава "Ростеха".

Общие затраты госкорпорации на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2019 году составили 169 миллиардов рублей, отметил Чемезов. "В позапрошлом году было 108 (миллиардов рублей)", - добавил он.