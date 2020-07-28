Хвойный лес высадят в форме числа 650 к юбилею Калуги

КАЛУГА, 28 июл – РИА Новости. Жители Калужской области создадут геоглиф из посадок хвойных деревьев в форме числа 650 к юбилею Жители Калужской области создадут геоглиф из посадок хвойных деревьев в форме числа 650 к юбилею Калуги , сообщает правительство региона.

Геоглифы - масштабные тексты и рисунки, выполненные на земле с помощью лесных ландшафтов, которые видны с высоты.

"Двенадцатого сентября текущего года вблизи международного аэропорта "Калуга" имени К.Э. Циолковского в честь предстоящего юбилея областного центра состоится посадка хвойного леса в виде числа 650. Организаторы… приглашают калужан внести свой вклад в создание геоглифа, любоваться которым с высоты впоследствии смогут пассажиры авиарейсов", - говорится в сообщении.

Организаторы события - министерство природных ресурсов и экологии Калужской области и региональная кадастровая палата.

"Мероприятие состоится в субботу, так как многие жители изъявили желание принять участие в посадках леса. Совместно с неравнодушными гражданами мы сделаем подарок городу", - сказала региональный министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина.