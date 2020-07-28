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Калужская область
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Хвойный лес высадят в форме числа 650 к юбилею Калуги
Жители Калужской области создадут геоглиф из посадок хвойных деревьев в форме числа 650 к юбилею Калуги, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:58
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353
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60
новости - экология, калуга

Хвойный лес высадят в форме числа 650 к юбилею Калуги

14:56 28.07.2020 (обновлено: 14:58 28.07.2020)
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© Фото : пресс-служба Правительства Калужской области, Хвойный лес высадят в форме числа 650 к юбилею Калуги
Хвойный лес высадят в форме числа 650 к юбилею Калуги
© Фото : пресс-служба Правительства Калужской области,
КАЛУГА, 28 июл – РИА Новости. Жители Калужской области создадут геоглиф из посадок хвойных деревьев в форме числа 650 к юбилею Калуги, сообщает правительство региона.
Геоглифы - масштабные тексты и рисунки, выполненные на земле с помощью лесных ландшафтов, которые видны с высоты.
"Двенадцатого сентября текущего года вблизи международного аэропорта "Калуга" имени К.Э. Циолковского в честь предстоящего юбилея областного центра состоится посадка хвойного леса в виде числа 650. Организаторы… приглашают калужан внести свой вклад в создание геоглифа, любоваться которым с высоты впоследствии смогут пассажиры авиарейсов", - говорится в сообщении.
Организаторы события - министерство природных ресурсов и экологии Калужской области и региональная кадастровая палата.
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"Мероприятие состоится в субботу, так как многие жители изъявили желание принять участие в посадках леса. Совместно с неравнодушными гражданами мы сделаем подарок городу", - сказала региональный министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина.
Празднование 650-летия Калуги состоится в 2021 году.
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Калужская областьНовости - ЭкологияКалуга
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