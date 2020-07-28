https://ria.ru/20200728/1575048908.html
Хвойный лес высадят в форме числа 650 к юбилею Калуги
Жители Калужской области создадут геоглиф из посадок хвойных деревьев в форме числа 650 к юбилею Калуги, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:56
2020-07-28T14:58
калужская область
новости - экология
калуга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575049407_0:92:1600:992_1400x0_80_0_0_c68bd6e879e48bc758530e50c270170f.jpg
https://ria.ru/20200727/1575006911.html
калуга
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575049407_0:92:1600:992_1400x0_80_0_0_c68bd6e879e48bc758530e50c270170f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575049407_118:0:1537:1064_1400x0_80_0_0_34c9ccaf1968de631ca87b525c539674.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575049407_296:0:1360:1064_1400x0_80_0_0_613aa0dec34e54733f5c5d47906603cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, калуга
КАЛУГА, 28 июл – РИА Новости.
Жители Калужской области создадут геоглиф из посадок хвойных деревьев в форме числа 650 к юбилею Калуги
, сообщает правительство региона.
Геоглифы - масштабные тексты и рисунки, выполненные на земле с помощью лесных ландшафтов, которые видны с высоты.
"Двенадцатого сентября текущего года вблизи международного аэропорта "Калуга" имени К.Э. Циолковского в честь предстоящего юбилея областного центра состоится посадка хвойного леса в виде числа 650. Организаторы… приглашают калужан внести свой вклад в создание геоглифа, любоваться которым с высоты впоследствии смогут пассажиры авиарейсов", - говорится в сообщении.
Организаторы события - министерство природных ресурсов и экологии Калужской области и региональная кадастровая палата.
"Мероприятие состоится в субботу, так как многие жители изъявили желание принять участие в посадках леса. Совместно с неравнодушными гражданами мы сделаем подарок городу", - сказала региональный министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина.
Празднование 650-летия Калуги состоится в 2021 году.