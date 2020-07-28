https://ria.ru/20200728/1575048832.html
Глава "Ростеха" сообщил о росте выручки госкорпорации
Госкорпорация "Ростех" в 2019 году увеличила выручку на 8% по сравнению с предыдущим годом - до 1,77 триллиона рублей, сообщил генеральный директор Сергей... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:49
2020-07-28T14:49
ростех
владимир путин
сергей чемезов
экономика
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ростех, владимир путин, сергей чемезов, экономика
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Госкорпорация "Ростех" в 2019 году увеличила выручку на 8% по сравнению с предыдущим годом - до 1,77 триллиона рублей, сообщил генеральный директор Сергей Чемезов
на встрече с президентом России Владимиром Путиным
.
Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко в марте говорил в интервью РИА Новости, что выручка госкорпорации "Ростех" по итогам 2019 года может составить более 1,7 триллиона рублей. Выручка "Ростеха
" за 2018 год составила 1,643 триллиона рублей.
"Начиная отчет, я бы хотел, прежде всего, конечно, привести некоторые цифры, экономические цифры. В 2019 году консолидированная выручка всех наших предприятий составила 1771 миллиард (рублей - ред.) – это почти на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Хочу отметить, что в эту сумму не вошли внутригрупповые обороты и выручка предприятий, где нет контрольного пакета акций у корпорации", - сообщил Чемезов на встрече.
По его словам, показатель рентабельности по EBITDA составил 20,2% в 2019 году против 17,9% годом ранее.
"Рентабельность по консолидированной чистой прибыли составила 10,1%, в 2018 году было 7,8", - добавил Чемезов.