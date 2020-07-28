Глава "Ростеха" сообщил о росте выручки госкорпорации

"Начиная отчет, я бы хотел, прежде всего, конечно, привести некоторые цифры, экономические цифры. В 2019 году консолидированная выручка всех наших предприятий составила 1771 миллиард (рублей - ред.) – это почти на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Хочу отметить, что в эту сумму не вошли внутригрупповые обороты и выручка предприятий, где нет контрольного пакета акций у корпорации", - сообщил Чемезов на встрече.