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Глава "Ростеха" сообщил о росте выручки госкорпорации
Госкорпорация "Ростех" в 2019 году увеличила выручку на 8% по сравнению с предыдущим годом - до 1,77 триллиона рублей, сообщил генеральный директор Сергей... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:49
ростех
владимир путин
сергей чемезов
экономика
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РИА Новости
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ростех, владимир путин, сергей чемезов, экономика

Глава "Ростеха" сообщил о росте выручки госкорпорации

14:49 28.07.2020
53
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" в 2019 году увеличила выручку на 8% по сравнению с предыдущим годом - до 1,77 триллиона рублей, сообщил генеральный директор Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко в марте говорил в интервью РИА Новости, что выручка госкорпорации "Ростех" по итогам 2019 года может составить более 1,7 триллиона рублей. Выручка "Ростеха" за 2018 год составила 1,643 триллиона рублей.
"Начиная отчет, я бы хотел, прежде всего, конечно, привести некоторые цифры, экономические цифры. В 2019 году консолидированная выручка всех наших предприятий составила 1771 миллиард (рублей - ред.) – это почти на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. Хочу отметить, что в эту сумму не вошли внутригрупповые обороты и выручка предприятий, где нет контрольного пакета акций у корпорации", - сообщил Чемезов на встрече.
По его словам, показатель рентабельности по EBITDA составил 20,2% в 2019 году против 17,9% годом ранее.
"Рентабельность по консолидированной чистой прибыли составила 10,1%, в 2018 году было 7,8", - добавил Чемезов.
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