В Калининграде осудили адвоката, предлагавшего клиентке "решить вопрос"

КАЛИНИНГРАД, 28 июл - РИА Новости. Суд признал калининградского адвоката, который предложил клиентке за 1,3 миллиона рублей добиться изменения наказания на не связанное с лишением свободы, виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Следствие и суд установили, что летом 2019 года правозащитник ввел в заблуждение осужденную за мошенничество женщину, сообщив, что сможет добиться изменения ей наказания на не связанное с лишением свободы за вознаграждение в 1,3 миллиона рублей, которое он якобы собирался передать неустановленным должностным лицам, чтобы решить вопрос. Суд выяснил, что адвокат деньги передавать никому не собирался.
При получении от сожителя осужденной женщины требуемой суммы в августе прошлого года адвоката задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области в его кабинете. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов регионального управления ФСБ.
"В ходе следствия и в суде правозащитник вину в совершенном преступлении признал частично. Приговором Ленинградского районного суда Калининграда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - сказала Гацко, отметив, что приговор в законную силу не вступил.