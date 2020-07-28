В Калининграде осудили адвоката, предлагавшего клиентке "решить вопрос"

Следствие и суд установили, что летом 2019 года правозащитник ввел в заблуждение осужденную за мошенничество женщину, сообщив, что сможет добиться изменения ей наказания на не связанное с лишением свободы за вознаграждение в 1,3 миллиона рублей, которое он якобы собирался передать неустановленным должностным лицам, чтобы решить вопрос. Суд выяснил, что адвокат деньги передавать никому не собирался.