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В Пермской школе отказались обучать десятиклассников из-за недобора
Прокуратура вынесла предостережение руководству школы в Пермском крае, где не хотели принимать детей в 10-й класс из-за недобора учеников, сообщает региональное РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:09
пермский край
образование - общество
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60
пермский край, образование - общество

В Пермской школе отказались обучать десятиклассников из-за недобора

14:46 28.07.2020 (обновлено: 15:09 28.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкСредняя школа поселка Мурмаши Мурманской области закрыта на карантин
Средняя школа поселка Мурмаши Мурманской области закрыта на карантин
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура вынесла предостережение руководству школы в Пермском крае, где не хотели принимать детей в 10-й класс из-за недобора учеников, сообщает региональное надзорное ведомство.
В прокуратуру обратились родители школьников с жалобой на то, что руководство бырминской средней школы намеревается отправить будущих 10-классников на обучение в другое образовательное заведение из-за недобора в классе.
"Семь обучающихся подали заявления о приеме в 10-й класс. Однако родителей учеников в школе предупредили, что при наполняемости 10-го класса МБОУ "Бырминская СОШ" менее 10 человек очное обучение будет организовано в другом учебном заведении. Проведена проверка, руководству школы объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона", - сообщила прокуратура.
В ведомстве подчеркнули, что отказать в приёме ученику могут только в случае отсутствия мест в образовательном учреждении.
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