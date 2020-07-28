В Пермской школе отказались обучать десятиклассников из-за недобора

ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура вынесла предостережение руководству школы в Прокуратура вынесла предостережение руководству школы в Пермском крае , где не хотели принимать детей в 10-й класс из-за недобора учеников, сообщает региональное надзорное ведомство.

В прокуратуру обратились родители школьников с жалобой на то, что руководство бырминской средней школы намеревается отправить будущих 10-классников на обучение в другое образовательное заведение из-за недобора в классе.

"Семь обучающихся подали заявления о приеме в 10-й класс. Однако родителей учеников в школе предупредили, что при наполняемости 10-го класса МБОУ "Бырминская СОШ" менее 10 человек очное обучение будет организовано в другом учебном заведении. Проведена проверка, руководству школы объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона", - сообщила прокуратура.