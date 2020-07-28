В Израиле при раскопках обнаружили церковь возрастом 1300 лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Христианская церковь возрастом 1300 лет с богато украшенными мозаичными полами, являющаяся, по-видимому, частью монастыря, обнаружена израильскими археологами при раскопках в деревне Кфар-Кама недалеко от горы Фавор, сообщает израильское управление древностей.

"Церковь возрастом 1300 лет с богато украшенными мозаичными полами была обнаружена в черкесской деревне Кфар-Кама, недалеко от горы Фавор при раскопках, проводимых Управлением древностей Израиля в сотрудничестве с Академическим колледжем Кинерет при поддержке местных волонтеров. Католический архиепископ д-р Юсеф Матта, глава греко-католической церкви в Израиле, лично посетил это место и был вдохновлен древними руинами", - говорится в сообщении израильского управления древностей.

Открытие было сделано в ходе раскопок, являющихся подготовительными работами перед строительством детской площадки в Кфар-Кама.

"Церковь размером 12 на 36 метров включает большой внутренний двор, притвор и центральный зал. Особенностью этой церкви является наличие трех апсид (молитвенных ниш), в то время как большинство церквей имели лишь одну апсиду. Неф и проходы были вымощены мозаикой, которая частично сохранилась. Их красочное оформление отличается геометрическими узорами, а также синими, черными и красными цветочными орнаментами. Особой находкой стал маленький реликварий, каменный ящик, служивший хранилищем для священных реликвий", - рассказывает руководитель раскопок Нурит Фейг.

Как показали данные радиолокационной проверки, рядом находятся другие помещения, которые предстоит раскопать. Возможно, церковь является частью большого монастыря, предполагают исследователи.