Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200728/1575047982.html
В Израиле при раскопках обнаружили церковь возрастом 1300 лет
Христианская церковь возрастом 1300 лет с богато украшенными мозаичными полами, являющаяся, по-видимому, частью монастыря, обнаружена израильскими археологами... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:53
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150798/37/1507983703_0:62:899:567_1400x0_80_0_0_9bf41160ffbb21d8015aba94e17bc6f7.jpg
https://ria.ru/20200521/1571781994.html
https://ria.ru/20200516/1571527703.html
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150798/37/1507983703_0:62:899:567_1400x0_80_0_0_9bf41160ffbb21d8015aba94e17bc6f7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150798/37/1507983703_30:0:867:628_1400x0_80_0_0_0c18289b0b4046899428504d57f4569d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150798/37/1507983703_135:0:763:628_1400x0_80_0_0_42d416a6257e37e6768744933e39ae72.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, израиль

В Израиле при раскопках обнаружили церковь возрастом 1300 лет

14:42 28.07.2020 (обновлено: 14:53 28.07.2020)
2650
© Фото : предоставлено Управлением древностей ИзраиляРаскопки в долине Тимна на юге Израиля
Раскопки в долине Тимна на юге Израиля
© Фото : предоставлено Управлением древностей Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Христианская церковь возрастом 1300 лет с богато украшенными мозаичными полами, являющаяся, по-видимому, частью монастыря, обнаружена израильскими археологами при раскопках в деревне Кфар-Кама недалеко от горы Фавор, сообщает израильское управление древностей.
"Церковь возрастом 1300 лет с богато украшенными мозаичными полами была обнаружена в черкесской деревне Кфар-Кама, недалеко от горы Фавор при раскопках, проводимых Управлением древностей Израиля в сотрудничестве с Академическим колледжем Кинерет при поддержке местных волонтеров. Католический архиепископ д-р Юсеф Матта, глава греко-католической церкви в Израиле, лично посетил это место и был вдохновлен древними руинами", - говорится в сообщении израильского управления древностей.
Археологи во время раскопок возле западной стены в Старом городе Иерусалима
21 мая, 17:06Культура
Археологи нашли три загадочные комнаты около Стены Плача в Иерусалиме
Открытие было сделано в ходе раскопок, являющихся подготовительными работами перед строительством детской площадки в Кфар-Кама.
"Церковь размером 12 на 36 метров включает большой внутренний двор, притвор и центральный зал. Особенностью этой церкви является наличие трех апсид (молитвенных ниш), в то время как большинство церквей имели лишь одну апсиду. Неф и проходы были вымощены мозаикой, которая частично сохранилась. Их красочное оформление отличается геометрическими узорами, а также синими, черными и красными цветочными орнаментами. Особой находкой стал маленький реликварий, каменный ящик, служивший хранилищем для священных реликвий", - рассказывает руководитель раскопок Нурит Фейг.
Как показали данные радиолокационной проверки, рядом находятся другие помещения, которые предстоит раскопать. Возможно, церковь является частью большого монастыря, предполагают исследователи.
В 60-х годах прошлого века в деревне Кфар-Кама уже была найдена небольшая церковь с двумя часовнями, которая датируется первой половиной шестого века. Вновь обнаруженная в Кафр-Кама церковь свидетельствует о важности этой христианской деревни, основанной в византийский период недалеко от горы Фавор, которая почитается верующими как место Преображения Иисуса Христа.
Развалины Гёбекли-Тепе
16 мая, 08:00Религия и мировоззрение
Археологи нашли в древнейшем храме на Земле "следы богов"
1503010
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеИзраиль
Рекомендуем
Монастырь Панагия Сумела в провинции Трабзон
Турция защищает христианские объекты культурного наследия, заявил Эрдоган
Координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов
Сергей Удальцов получил десять суток ареста за несогласованную акцию
Член экипажа на корабле в Тихоокеанском секторе Антарктики в районе моря Росса
Японский ученый спрогнозировал наступление ледникового периода на Земле
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Автомобиль скорой помощи
В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка
Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
МТС первой в России получила лицензию на 5G
Верующие в мечети Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
В Айя-Софии будут постоянно дежурить 500 полицейских
Американская певица Лана Дель Рей выступает на сцене концертного зала Крокус Сити Холл в Москве
Лана Дель Рей представила в Сети аудиокнигу со своими стихами
Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо
Турецкая артиллерия обстреляла поселения на севере Алеппо, сообщили СМИ
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике
Средняя школа поселка Мурмаши Мурманской области закрыта на карантин
В Пермской школе отказались обучать десятиклассников из-за недобора
Сотрудник полиции
На Алтае взяли под стражу подозреваемого в резонансном убийстве
Автомобиль Tesla Roadster
В Южной Корее автомобили Tesla проверят на предмет дефектов, сообщили СМИ
Руки ребенка и матери
Власти Москвы назвали самые необычные имена для новорожденных
Истребитель Су-27СМ
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния