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В Татарстане суд арестовал замглавы МЧС по делу о мошенничестве
Верховный суд Татарстана во вторник в результате апелляционного рассмотрения заключил под стражу заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане суд арестовал замглавы МЧС по делу о мошенничестве

14:39 28.07.2020
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© Фото : Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики ТатарстанЗаместитель министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхам Насибуллин
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхам Насибуллин
© Фото : Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
КАЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Верховный суд Татарстана во вторник в результате апелляционного рассмотрения заключил под стражу заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина, подозреваемого в мошенничестве, которого ранее суд первой инстанции отпустил под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.
Приволжский районный суд Казани 18 марта избрал Насибуллину меру пресечения в виде заключение под стражу. Однако позднее, 14 июля, этот же суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Прокуратура оспорила данное решение в Верховном суде республики.
"Верховный суд Татарстана постановил постановление Приволжского районного суда Казани от 14 июля отменить, ходатайство руководителя следственной группы … о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Насибуллину удовлетворить. Продлить Насибуллину срок содержания под стражей до 16 сентября", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Насибуллин был взят под стражу в зале суда.
По версии следствия, Насибуллин и другие неустановленные должностные лица МЧС Татарстана причастны к созданию и функционированию в 2013-2020 годах фирмы, фактически дублировавшей функции поисково-спасательной службы при МЧС республики. Как полагает следствие, подозреваемые занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах, и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой.
При этом к исполнению договорных обязательств, как считает следствие, привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате был извлечен доход в размере более 161 миллиона рублей.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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