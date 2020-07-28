В Татарстане суд арестовал замглавы МЧС по делу о мошенничестве

КАЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Татарстана во вторник в результате апелляционного рассмотрения заключил под стражу заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина, подозреваемого в мошенничестве, которого ранее суд первой инстанции отпустил под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.

Приволжский районный суд Казани 18 марта избрал Насибуллину меру пресечения в виде заключение под стражу. Однако позднее, 14 июля, этот же суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Прокуратура оспорила данное решение в Верховном суде республики.

"Верховный суд Татарстана постановил постановление Приволжского районного суда Казани от 14 июля отменить, ходатайство руководителя следственной группы … о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Насибуллину удовлетворить. Продлить Насибуллину срок содержания под стражей до 16 сентября", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Насибуллин был взят под стражу в зале суда.

По версии следствия, Насибуллин и другие неустановленные должностные лица МЧС Татарстана причастны к созданию и функционированию в 2013-2020 годах фирмы, фактически дублировавшей функции поисково-спасательной службы при МЧС республики. Как полагает следствие, подозреваемые занижали оценку степени готовности юридических лиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах, и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой.