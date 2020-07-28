Минобороны Белоруссии опровергло данные о переброске в Минск десантников

В ведомстве напомнили, что, действительно, накануне 90-летия воздушно-десантных войск в Минск прибудет личный состав и техника, которые будут участвовать в праздничных мероприятиях. "Голубые береты из Витебска в столицу тоже прибыли, их меньше батальона - вполне достаточно, чтобы выступить на празднике 1 августа", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что подобный праздник в Минске "силы специальных операций организовывают не первый год, каждый раз – с привлечением военной техники".