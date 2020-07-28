Минобороны Белоруссии опровергло данные о переброске в Минск десантников

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию в соцсетях о том, что в Минск переброшены десантники на период избирательной кампании.
Белорусы будут выбирать президента 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, в том числе действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста. При этом 1 августа в Минске состоятся празднования Дня десантника, которые будут включать демонстрацию навыков военнослужащих и боевую технику. В соцсетях связали масштабное празднование с предстоящими выборами президента, предположив, что десантники, прибывшие из регионов, останутся в столице до дня голосования.
"Очередной фейк от telegram-каналов. Пишут, что "70% личного состава 103 мобильной бригады (базируется в Витебске – ред.) с 18 июля находятся в Минске, будут находится и после выборов, им отданы соответствующие приказы". Трудно представить, где можно спрятать больше полутора тысяч бравых десантников, и это только из одной бригады, а главное – зачем их прятать?" - говорится в Telegram-канале пресс-службы минобороны Белоруссии во вторник.
В ведомстве напомнили, что, действительно, накануне 90-летия воздушно-десантных войск в Минск прибудет личный состав и техника, которые будут участвовать в праздничных мероприятиях. "Голубые береты из Витебска в столицу тоже прибыли, их меньше батальона - вполне достаточно, чтобы выступить на празднике 1 августа", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что подобный праздник в Минске "силы специальных операций организовывают не первый год, каждый раз – с привлечением военной техники".
В пресс-службе также отметили, что сейчас личный состав 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады на месте постоянной дислокации, занимается боевой подготовкой, готовится к празднованию Дня десантников и сил специальных операций. "Начиная с завтрашнего дня у витебских десантников плотный праздничный график: поздравление ветеранов ВДВ, торжественное открытие школы имени В.Маргелова, ежегодная благотворительная поездка в детский дом, совместная акция с областным роддомом и еще множество мероприятий. Второго августа бригада по традиции распахнет двери для всех желающих. Убедиться, что витебские десантники на месте, можно будет даже лично", - добавили в пресс-службе.
Второго августа в Белоруссии отметят 90-летие Воздушно-десантных войск, преемником которых являются силы специальных операций. Для жителей Минска 1 августа на проспекте Победителей будут организованы праздничные мероприятия. Программа включает в себя десантирование с вертолета на землю и в акваторию реки Свислочь, показные занятия по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов. Механики-водители БТР продемонстрируют "вальс машин на воде". Также будет организована выставка техники, вооружения, формы одежды. Второго августа праздничные мероприятия пройдут во всех соединениях и воинских частях сил спецопераций: в Бресте, Витебске и Марьиной Горке. В минобороны подчеркивали, что 1 августа после завершения праздничных мероприятий в Минске планируется возвращение личного состава и техники в пункты постоянной дислокации.