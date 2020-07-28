Ростовские власти отложили снятие ограничений по коронавирусу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости. Очередное снятие ограничений, связанных с распространением коронавируса, временно отложено в Ростовской области из-за роста заболеваемости, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
На встрече с бизнес-сообществом Новочеркасска Голубев сказал, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в области по-прежнему напряженная. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 1,07.
Губернатор напомнил, что в регионе с начала мая постепенно снимались ограничения. "На сегодняшний день практически все сняты ограничения, которые касаются так называемого второго этапа. Всего их три. На прошедшей неделе я такое решение не принял (по дальнейшему снятию ограничений). Оно было заготовлено, находится у меня на столе, но с учетом некой динамики роста…" - сказал он.
Голубев добавил, что в регионе существуют и предпосылки к росту заболеваемости. "Сегодня люди уехали на юга, отдыхают. Они начали возвращаться оттуда. Кроме того, мы транзитный регион, через нас много людей проезжает, иногда останавливается на несколько дней, и это тоже некоторая угроза", - отметил губернатор.
По данным областного Роспотребнадзора на 28 июля, в регионе зарегистрировано 12 538 случаев заболевания коронавирусом, из них 133 за последние сутки. За весь период выздоровели уже 9980 человек, умерли 210.
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