Ростовские власти отложили снятие ограничений по коронавирусу

Губернатор напомнил, что в регионе с начала мая постепенно снимались ограничения. "На сегодняшний день практически все сняты ограничения, которые касаются так называемого второго этапа. Всего их три. На прошедшей неделе я такое решение не принял (по дальнейшему снятию ограничений). Оно было заготовлено, находится у меня на столе, но с учетом некой динамики роста…" - сказал он.