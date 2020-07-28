Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575047599.html
Ростовские власти отложили снятие ограничений по коронавирусу
Очередное снятие ограничений, связанных с распространением коронавируса, временно отложено в Ростовской области из-за роста заболеваемости, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
василий голубев
ростовская область
новочеркасск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:28:3072:1755_1400x0_80_0_0_214b964f3250543f8891d71f9ba11c5e.jpg
ростовская область
новочеркасск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:28:3072:1755_1400x0_80_0_0_214b964f3250543f8891d71f9ba11c5e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_29cd0521f9ec4d7c5a28d15a4420edf6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_273:0:2321:2048_1400x0_80_0_0_a9dddcff152226df5f9c38cac874cb51.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий голубев, ростовская область, новочеркасск

Ростовские власти отложили снятие ограничений по коронавирусу

14:37 28.07.2020
807
© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости. Очередное снятие ограничений, связанных с распространением коронавируса, временно отложено в Ростовской области из-за роста заболеваемости, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
На встрече с бизнес-сообществом Новочеркасска Голубев сказал, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в области по-прежнему напряженная. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 1,07.
Губернатор напомнил, что в регионе с начала мая постепенно снимались ограничения. "На сегодняшний день практически все сняты ограничения, которые касаются так называемого второго этапа. Всего их три. На прошедшей неделе я такое решение не принял (по дальнейшему снятию ограничений). Оно было заготовлено, находится у меня на столе, но с учетом некой динамики роста…" - сказал он.
Голубев добавил, что в регионе существуют и предпосылки к росту заболеваемости. "Сегодня люди уехали на юга, отдыхают. Они начали возвращаться оттуда. Кроме того, мы транзитный регион, через нас много людей проезжает, иногда останавливается на несколько дней, и это тоже некоторая угроза", - отметил губернатор.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
По данным областного Роспотребнадзора на 28 июля, в регионе зарегистрировано 12 538 случаев заболевания коронавирусом, из них 133 за последние сутки. За весь период выздоровели уже 9980 человек, умерли 210.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
310228
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Василий ГолубевРостовская областьНовочеркасск
Рекомендуем
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана обвинил Израиль в дестабилизации на южных границах
Вертолет санавиации
"Ростех" поставит санавиации 66 вертолетов
Новый логотип компании МТС
Эксперт прокомментировал получение МТС лицензии на связь 5G
Дворец спорта в Минске
Минобороны Белоруссии опровергло данные о переброске в Минск десантников
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Минпромторге заверили, что масок хватит на случай второй волны COVID-19
Леонид Кучма
Эксперты прокомментировали уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Автомобиль Tesla Roadster
В Южной Корее автомобили Tesla проверят на предмет дефектов, сообщили СМИ
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхам Насибуллин
В Татарстане суд арестовал замглавы МЧС по делу о мошенничестве
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
Летучая мышь
Ученые выяснили, когда коронавирус летучих мышей стал человеческим
Средняя школа поселка Мурмаши Мурманской области закрыта на карантин
В Пермской школе отказались обучать десятиклассников из-за недобора
Кресла для судей в зале заседаний
В Калининграде осудили адвоката, предлагавшего клиентке "решить вопрос"
Раскопки в долине Тимна на юге Израиля
В Израиле при раскопках обнаружили церковь возрастом 1300 лет
Парламентские выборы в Белоруссии
В Верховном суде Белоруссии рассказали о жалобах, связанных с выборами
Школа
В Ростовской области огородили школу колючей проволокой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния