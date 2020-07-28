Президент Ливана обвинил Израиль в дестабилизации на южных границах

БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости. Агрессивные действия, предпринятые Агрессивные действия, предпринятые Израилем на границе с Ливаном в понедельник, угрожают стабильности в этом регионе, заявил президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности страны.

В понедельник в СМИ появились сообщения об "инциденте" в районе ферм Шебаа на ливано-израильской границе. После поступили сообщения о боестолкновении с применением огнестрельного оружия. Очевидцы рассказали РИА Новости об артиллерийском обстреле со стороны Израиля поселения Кафершуба в южном Ливане. Движение " Хезболлах " заявило о непричастности к боестолкновениям на южных границах, отметив, что огонь велся только одной стороной - Израилем.

"Президент начал собрание с осуждения нападения враждебного Израиля на юге, которое произошло вчера. Он расценил данные действия как угрозу стабильной атмосфере в южном Ливане, особенно в тот момент, когда СБ ООН планирует в ближайшее время рассмотреть запрос о продлении миссии миротворческих сил ООН на юге", - написано в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы президента.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил в ходе собрания, что происшествие на южных границах можно расценивать как полноценную агрессию со стороны Израиля. "Произошедшее на юге является опасной военной эскалацией и угрозой резолюции 1701", - сказал он.

"По всей видимости, Израиль пытается внести поправки в обязательства Временных сил ООН в Ливане и изменить правила ведения боя с Ливаном. Мы должны быть очень бдительны в предстоящие дни, так как враг повторит свою агрессию, и есть опасения, что ситуация может пойти в худшем направлении в свете сильной эскалации на наших границах с оккупированной Палестиной", - сказал Дияб.

В среду на онлайн-брифинге официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат заявил, что Тель-Авив выступает за продление миссии временных сил ООН на юге Ливана, но считает, что мандат миротворцев должен быть расширен, чтобы быть более эффективным.

Правительство Ливана 3 июня приняло решение направить запрос в СБ ООН о продлении миссии Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на год.

Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявлял о намерениях Израиля и США изменить мандат миротворцев в южном Ливане и дать им право на обыски и досмотры частных владений под предлогом поиска и изъятия оружия. Шиитский лидер заявил о недопустимости подобных действий, так как это будет прямым нарушением частной собственности и прав граждан.